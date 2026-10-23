Tesla скоротила прогноз капітальних витрат на 2026 рік до $20 млрд — Cyprus Mail

Tesla знизила прогноз капітальних витрат на 2026 рік із понад $25 млрд до приблизно $20 млрд. У третьому кварталі компанія також зафіксувала позитивний вільний грошовий потік у $1,53 млрд, тоді як аналітики очікували відтоку коштів на $4,92 млрд, повідомляє Cyprus Mail.

Витрати нижчі за очікування

За квартал, що завершився 30 вересня, Tesla витратила на капітальні інвестиції $4,7 млрд — удвічі більше, ніж роком раніше. Водночас це менше за середній прогноз аналітиків у $7,5 млрд, наведений LSEG.

Компанія не уточнила, які саме напрями зазнають скорочення витрат. Нижчий обсяг капітальних інвестицій зафіксували в період, коли Tesla розвиває напрями штучного інтелекту, роботаксі та людиноподібних роботів.

Після публікації звітності акції Tesla спершу зросли на 2% у позабіржових торгах, але згодом перейшли до падіння на 2%. Від початку року папери компанії втратили близько 14% вартості.

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Можливе злиття зі SpaceX

Гендиректор Tesla Ілон Маск заявив, що злиття Tesla та SpaceX було б «хорошою ідеєю» і що компанії створили спеціальні комітети для обговорення можливої угоди. Під час конференц-дзвінка з аналітиками він не повідомив додаткових деталей.

Виручка Tesla у третьому кварталі залишилася на рівні минулого року, але перевищила очікування Волл-стріт. Чистий прибуток компанії скоротився на 43%. Автомобільна валова маржа без урахування регуляторних кредитів становила 18,1% — вище за прогноз аналітиків у 16,7%.

Tesla поставила 486 532 автомобілі у третьому кварталі та заявила, що рухається до першого за три роки зростання річних поставок. Компанія також повідомила про найбільший за чотири роки портфель замовлень на пасажирські автомобілі й планує до приблизно 2030 року виробляти 5 млн машин щорічно проти очікуваних 2,5 млн цього року.

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