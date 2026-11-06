THE SECRET MASQUERADE: у Києві відбудеться камерний жіночий вечір у театральному просторі

14 листопада в центрі Києва відбудеться THE SECRET MASQUERADE — камерна подія для жінок, яка поєднає експертні виступи, beauty-активності, інтерактиви та атмосферу театрального маскараду. Захід організовує команда Takå Mama.

THE SECRET MASQUERADE збере близько 85 гостей у незвичайному театральному просторі в центрі столиці. Особливістю локації є те, що всі її приміщення розташовані в укритті. Організатори свідомо обрали камерний формат, адаптований до сьогоднішніх умов життя в Києві, зосередившись на атмосфері, змістовній програмі та можливості провести час у колі цікавих жінок.

Центральною частиною заходу стане серія виступів експерток на теми краси, здоров’я, фінансової впевненості, психології та особистого розвитку.

Серед спікерок — Анна Голуб, переможниця чемпіонату світу з перукарського мистецтва, колористка з понад 20-річним досвідом, засновниця салону краси MONTE та MONTE Academy. Вона виступить із темою «Міфи про волосся, в які ми досі віримо» та розповість, які популярні поради щодо догляду справді працюють, чи потрібно змінювати шампунь, як користуватися термозахистом і яких домашніх експериментів краще уникати.

Про фінансову впевненість і справжню ціну незалежності говоритиме Наталя Стихальська, директорка Департаменту маркетингу та стратегічних комунікацій TAS life. Її виступ «За маскою сильної жінки» буде присвячений тому, чому жінки часто стають опорою для всіх навколо, але відкладають турботу про власне майбутнє.

Медична експертка лабораторії Сінево Надія Зозуля представить тему «Код краси: що можуть розповісти лабораторні показники». Учасниці дізнаються, як внутрішні процеси організму можуть впливати на стан шкіри, волосся, нігтів та рівень енергії, а також яку роль у турботі про здоров’я відіграє лабораторна діагностика.

Ще одна тема зустрічі — «Дозволити собі більше: чому ми самі обмежуємо власні можливості». Її представить народна депутатка України Анна Пуртова. У центрі розмови — страх змін, внутрішні обмеження, синдром самозванця та рішення, які допомагають вийти за межі звичних ролей.

Про психологію стосунків і приховані сторони особистості розповість Олена Сібірцева — сімейна адвокатка, магістерка психології за напрямом «Психологія сім’ї», радниця AGA Partners. Її виступ «Тінь. Про витіснене у стосунках» буде побудований на концепції Юнга та практичних прикладах із професійного досвіду.

Олександр Рубан, міжнародний б'юті-експерт, познайомить гостей зі світом Dr Irena Eris у виступі «Peptosome Filler від Dr Irena Eris — коли наука зустрічається з красою». Понад 20 років Олександр працює у сфері парфумерії та косметики, має досвід співпраці зі 143 міжнародними beauty-брендами, серед яких Guerlain, Lancôme, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Prada, Valentino, Gucci та інші.

Окрім лекцій, на гостей чекають welcome drink, маскарадні інтерактиви, конкурс найефектнішого образу з подарунками, beauty-зона, майстер-класи та знайомство з beauty- і lifestyle-брендами. Серед спеціальних активностей — можливість зробити зачіску від команди MONTE, пройти скринінг зору від Alcon, а також долучитися до дегустації продукції Organic Milk.

Окремою частиною вечора стане інтерактив від TAS life, під час якого учасниці зможуть замислитися над власними фінансовими цілями та пріоритетами. Серед тих, хто долучиться до активності, розіграють три подарунки від компанії.

Дрескод заходу — Black & White, маска є обов’язковою частиною образу. Організатори обіцяють атмосферні фотозони, професійний фото- та відеозвіт, подарунки від партнерів і фінальний маскарадний сюрприз.

«Ми хотіли створити простір, де жінка зможе хоча б на кілька годин вийти зі звичного ритму, присвятити час собі, почути цікаві думки, познайомитися з новими людьми та просто насолодитися моментом. THE SECRET MASQUERADE — це не великий фестиваль, а камерна зустріч із увагою до деталей і кожної гості», — зазначають організатори.

THE SECRET MASQUERADE відбудеться 14 листопада 2026 року в Києві.

Квитки та детальна інформація — на офіційному сайті.

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