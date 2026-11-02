Тиша коштує дорого: як змінюється індустрія заміського відпочинку в Україні

30 жовтня у Львові відбувся другий Huts Summit — професійна конференція, організована платформою бронювання будиночків на природі Hutshub. Цьогорічна тема саміту «Тиша — нова розкіш. За що люди готові платити більше?». У Barvy Event Hall зібралися власники відпочинкових комплексів, девелопери, інвестори, архітектори, маркетологи та представники індустрії гостинності з різних регіонів України. Усі квитки на офлайн-участь були розпродані ще до початку заходу.

Протягом дня учасники обговорювали зміни в поведінці українських мандрівників, економіку заміського відпочинку, будівництво та розвиток туристичних локацій, маркетинг, сервіс і державне регулювання галузі.

Головним питанням конференції стало те, за що сьогодні готові платити гості та як створювати відпочинкові проєкти, які поєднують унікальний досвід із прибутковою бізнес-моделлю.

Українці не їдуть далеко, але хочуть відпочивати довше: аналітика Hutshub

Конференцію відкрив Максим Каркач, CEO Hutshub, який представив аналітичний зріз ринку заміського відпочинку на основі даних платформи. Дослідження охопило 435 відпочинкових комплексів, 856 будиночків і майже 140 тисяч заброньованих ночей. Дані збиралися з квітня 2025 року.

Один із найцікавіших висновків: українці не прагнуть їхати далеко, щоб змінити обстановку. За даними Hutshub, середня відстань від міста проживання до обраного будиночка становить приблизно 120 кілометрів.

Переважно гості подорожують удвох та бронюють будиночки на одну-дві ночі. Водночас зростає кількість бронювань із дітьми та домашніми тваринами.

Ще одна тенденція — інтерес до довготривалого проживання. Кількість запитів на оренду будиночків терміном від одного місяця зросла вп'ятеро. Це свідчить про те, що будиночки на природі дедалі частіше розглядають не лише як місце для короткого відпочинку, а й як альтернативу міському житлу на триваліший період.

Аналітика також виявила розрив між попитом і пропозицією окремих послуг. Зокрема, басейни доступні приблизно у 40% об'єктів на платформі, тоді як інтерес до них демонструють близько 50% мандрівників.

Окрему увагу Максим Каркач звернув на розвиток сервісу та доступність відпочинку для військових. Наразі лише 42% будиночків на Hutshub пропонують знижки військовослужбовцям, середній розмір яких становить близько 10%.

За словами CEO Hutshub, за останній рік платформа зросла учетверо, кількість зареєстрованих мандрівників збільшилася у 2,7 раза, а пропозиція будиночків подвоїлася.

Наведені показники характеризують дані платформи Hutshub, а не весь туристичний ринок України.

Красива архітектура ще не гарантує прибуткового бізнесу

Однією з головних тем Huts Summit 2026 стало питання, як перетворити привабливу ідею на фінансово стійкий туристичний проєкт. Ксенія Лаврентьєва, CEO Yes, please!, наголосила на важливості перевірки бізнес-концепції ще до початку будівництва. За її словами, поширеною помилкою підприємців є ситуація, коли спочатку обирають архітектурне рішення та планують забудову ділянки, а вже потім замислюються над цільовою аудиторією, операційною моделлю та прибутковістю. Натомість робота над проєктом має починатися з дослідження попиту, конкурентного середовища, визначення концепції, каналів доходів та фінансових розрахунків.

Практичним досвідом будівництва поділився Руслан Хомишин, засновник Home Group Development. Він розповів про особливості зведення відпочинкових комплексів у гірській місцевості, вибір матеріалів, каркасні технології та рішення, які допомагають оптимізувати витрати. Окрему увагу приділили ризикам економії на якості будівництва, адже неправильні технологічні рішення можуть призвести до значно більших витрат під час експлуатації.

Мандрівник бронює враження

Ще однією наскрізною темою конференції стало створення досвіду, який виходить далеко за межі комфортного проживання. Руслан Йо, власник туристичної компанії «Йо Карпати» та будиночка «Йо Хілл», розповів про те, як формувати туристичні враження навколо локації. Йдеться про можливість запропонувати гостю більше, ніж просто ночівлю: знайомство з місцевою культурою, природою, традиціями та активностями, які роблять подорож особливою.

Про силу особистої історії та людяності в гостинності говорила Світлана Блінова, власниця будиночка «Княгиньки». Її проєкт виріс із бажання зберегти зв'язок із рідним селом і сімейними традиціями. Сьогодні гості «Княгиньок» можуть скуштувати бабусині вареники, домашні джеми та продукти з родинного господарства.

Блінова розповіла, що особисто спілкується з гостями, не встановлює додаткових оплат за дітей і домашніх тварин та намагається створювати атмосферу, в якій люди почуваються бажаними. Показовою стала історія гості, якій власниця привезла власний велосипед, щоб зробити її відпочинок приємнішим. Після цього гостя поверталася до будиночка ще чотири рази. Цей досвід ілюструє, що лояльність формується не лише завдяки красивому інтер'єру чи додатковим послугам, а й через особисту увагу, щирість та людяність.

Чому про одні будиночки говорять, а інші залишаються непоміченими

Маркетингу та комунікаціям присвятили окрему частину програми. Софія Михальчишина, засновниця та головна редакторка КАМО, розповіла, як відпочинковим комплексам ставати помітними для медіа, блогерів і потенційних гостей. Вона наголосила на відмінності між рекламою, яка допомагає залучати вже зацікавлену аудиторію, та PR, що формує впізнаваність і довіру до бренду. Публікації в медіа не обов'язково приносять миттєві бронювання. Їхня роль — створювати репутацію та підвищувати цінність локації в очах майбутніх гостей.

Євгеній Миронюк, керуючий партнер Brain Tank, присвятив виступ конкуренції без демпінгу та стратегіям підвищення прибутковості. А Юлія Рижикова, CMO Apartel Resorts, поділилася маркетинговими підходами великих готельних проєктів, які можуть використовувати й власники невеликих відпочинкових комплексів.

Державне регулювання, гранти та юридична безпека

Окрім маркетингу й сервісу, на Huts Summit 2026 обговорювали питання, які безпосередньо впливають на розвиток індустрії. Тарас Лозинський, перший заступник голови Державного агентства розвитку туризму України, розповів про перспективи державної категоризації будиночків та її можливі наслідки для бізнесу.

Дарія Гребенюк, представниця GrantFinance, представила грантові можливості для підприємців, зокрема програми фінансування обладнання, створення робочих місць і масштабування виробництва.

Окрему панельну дискусію «Зворотний бік гостинності: як захистити свій будиночок, гроші та нерви» присвятили юридичним ризикам, безпеці та складним ситуаціям, із якими стикаються власники туристичних об'єктів. У ній взяли участь Назарій Тур (Fire Talk) та Валерія Кушнір, юристка Hutshub.

Hutshub Awards 2026: кого визнали найкращими

Однією з найочікуваніших подій саміту стала церемонія Hutshub Awards 2026, під час якої платформа відзначила найкращі відпочинкові комплекси та найактивнішу мандрівницю року.

Цьогоріч переможцями стали:

«Топ Ґазда» — «Княгиньки». Нагорода за найвищі оцінки гостей.

«Будиночок року» — «Далекі Гори». Відзнака за найбільшу кількість бронювань.

«Відкриття року» — «Курінь Балики». Нагорода новій локації, яка яскраво заявила про себе на платформі Hutshub.

«Вибір спільноти 2026» — Ram's Hill. Переможець голосування спільноти.

«Мандрівник року» — Юлія Смірнова, яка здійснила 12 бронювань через Hutshub.

Останню номінацію запровадили вперше, щоб відзначити не лише тих, хто створює місця для відпочинку, а й людей, які активно подорожують Україною.

120 тисяч гривень на підтримку українських захисників

Важливою частиною Huts Summit 2026 стала благодійна ініціатива, організована спільно з проєктом «Пташки Перемоги». Протягом конференції учасники долучалися до збору коштів на підтримку українських захисників. Загалом вдалося зібрати 70 000 гривень.

Гості могли взяти участь у Тихому аукціоні та благодійному розіграші вікендів у будиночках «Княгиньки» та Alpakio House. Для учасника, який зробив найбільший внесок, також передбачили особисту консультацію від Світлани Блінової.

Партнери Huts Summit 2026

Проведення Huts Summit 2026 стало можливим завдяки підтримці компаній, які розвивають український бізнес, індустрію гостинності та туризм. Генеральний партнер: Home Group Development (HGU).

Партнери заходу: Belveder, Меденичі, Chehovych, Ferenc, Гетьман, SHOco, Home Park, Loft7, Баба передала, Exely, Новий Проект, Kamikom, Vin San, 4Hotel, Home me, Бінар, ЗІКО.

Благодійний партнер: «Пташки Перемоги».

Медіапартнери: КАМО, Property Times, UA News, Егоїст.

Організатори висловлюють вдячність усім партнерам за підтримку Huts Summit 2026 та внесок у розвиток української індустрії заміського відпочинку.

Про Hutshub

Hutshub — українська платформа бронювання будиночків на природі, яка допомагає мандрівникам знаходити особливі місця для відпочинку, а власникам - залучати гостей та розвивати бізнес.

Сайт платформи: https://hutshub.com/

Сайт конференції: https://hutssummit.com/

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