Торгівля Мексики й Канади зросла на 18,3% за вісім місяців — Mexico News Daily

Двостороння торгівля товарами між Мексикою та Канадою за січень—серпень 2026 року сягнула 34,42 млрд канадських доларів, що на 18,3% більше, ніж за аналогічний період торік. Про це з посиланням на дані канадського статистичного відомства повідомляє Mexico News Daily.

Експорт Мексики до Канади за вісім місяців становив 26,91 млрд канадських доларів і зріс на 17,4% у річному вимірі. Канадські поставки до Мексики збільшилися на 21,4% — до 7,51 млрд канадських доларів. Позитивне сальдо Мексики у двосторонній торгівлі склало 19,41 млрд канадських доларів.

Основні товари

Країни торгують автомобілями й автозапчастинами, електричним та електронним обладнанням, промисловими машинами, сільськогосподарською продукцією і металами.

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За вказаний період на кожен 1 долар США мексиканського експорту до Канади припадало близько 22 доларів експорту до Сполучених Штатів. Загальна вартість мексиканських поставок на американський ринок у січні—серпні становила 419,34 млрд доларів США, що стало рекордним показником.

Співпраця на тлі митних суперечок

Зростання торгівлі відбувається на тлі напруженості у торговельних відносинах обох країн зі США. Адміністрація президента Дональда Трампа запровадила мита на частину мексиканських і канадських товарів, а в липні оголосила, що не продовжуватиме Угоду США—Мексика—Канада про вільну торгівлю ще на 16 років, хоча чинність угоди зберігається.

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум і прем'єр-міністр Канади Марк Карні у вересні 2025 року започаткували План дій Мексика—Канада на 2025—2028 роки. Документ передбачає спрощення торгівлі, підтримку комерційної співпраці та інвестицій, координацію торговельної політики, інновації й спільні дії у сфері сталого видобутку корисних копалин.

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