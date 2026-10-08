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Польський ринок — один із ключових для українського бізнесу, але водночас і один із найскладніших. Сертифікація, логістика, складські витрати, умови торговельних мереж і відмінності у споживчій поведінці можуть суттєво змінити початкові розрахунки.

«На польському ринку треба бути готовим до величезної конкуренції», — каже Валерій Сікора. Він — CEO компанії VS-Exim, що займається імпортом і дистрибуцією товарів до польських торговельних мереж та онлайн-магазинів, CEO консалтингового напряму з виведення товарів на польський ринок, веде напрямок інвестицій у нерухомість у Польщі, Іспанії, Таїланді та інших країнах, а також є співзасновником Nota Bene Business Club.

В інтерв'ю UA.News Валерій Сікора пояснює, як українським виробникам закріпитися в Польщі, які помилки найчастіше руйнують бізнес-модель та чому довгострокова стратегія важливіша за швидку маржу.

Інтерв’ю відбулося в межах циклу розмов із членами бізнес-клубу Nota Bene. Далі — пряма мова Валерія Сікори.

Чи чекають українських виробників у Польщі?



Ніхто нікого не чекає. Ніде, у жодній країні. Хіба що йдеться про якісь продукти-ноу-хау, медичні та запатентовані вироби. Це окрема категорія товарів, виняткова, на яку справді є попит. А 95% товарів ніхто ніде не чекає — існує величезна конкуренція. Усі хочуть продавати й заробляти.

Польський ринок — великий і один із найбільш конкурентних у Європі. У деяких сегментах, наприклад, в електроніці та побутовій техніці, це взагалі один із найдешевших європейських ринків. Тобто, вигідно купувати в Польщі та продавати далі.

Оскільки ринок великий, як і сама країна, тут присутні майже всі гравці ритейлу, великі світові та європейські торговельні марки. У менших країнах — як у Чехії чи Словаччині — представлені лише певні мережі або бренди. А в Польщі є практично всі. Тому конкуренція величезна.

Але це не означає, що зайти на ринок неможливо. Українські бренди заходять, продаються, знаходять своє місце на полиці. Десь завдяки агресивній ціновій політиці, десь завдяки іншим перевагам. Це можливо, хоча й непросто.

Найскладніші моменти та підводні камені



Вони, в принципі, стандартні. Якщо ми хочемо продавати товар, наприклад, з України в Польщу, звичайно, всі хочуть продавати напряму — фурами, без зайвих витрат. Умовно, 30 палет товару: привезти, продати, відвантажити — і все.

Але це досить непросто. За класичною схемою потрібні склади, треба розмитнювати товар, робити сертифікацію, сплачувати утилізацію. Є багато підводних каменів, про які ми просто не знаємо, бо в Україні дещо інші правила гри.

Через це ми не до кінця розуміємо правильну бізнес-модель. Якщо не порахувати всі витрати, маржа може виявитися зовсім іншою, ніж ми очікували на початку.

Тому перший крок — правильно зрозуміти всі витрати: імпорт, доставку, транспорт, утилізацію, розмитнення, роботу митного брокера, приймання товару на склад і його видачу, вартість палети, сервісні послуги, післяпродажне обслуговування.

Якщо товар може псуватися — це одна історія. Якщо це електроніка, яку потрібно обслуговувати протягом двох років і надавати гарантію, мають бути сервісний центр, запасні частини, бухгалтерія. Відповідно, є багато інших аутсорсингових послуг, які на початку можна віддати стороннім компаніям — це буде дешевше.

Спочатку важливо зрозуміти правильне ціноутворення, а вже потім формувати цінову пропозицію для клієнта. Якщо ви зробили пропозицію, її прийняли, а потім ви відмовилися від угоди, наступного шансу може вже не бути.

Тому від самого початку треба правильно до цього підготуватися.

Аналіз польського ринку: краще говорити з практиками



Якщо це професіонал, який роками працює у своїй сфері, то, припускаю, що стандартні речі він може проаналізувати сам, не витрачаючи додаткових коштів. Інтернет сьогодні доступний.

Більшість торговельних мереж має онлайн-канали продажів. Тому певну базу можна зібрати самостійно. Навіть якщо мова незрозуміла, сайти можна перекласти. В онлайні можна зробити більшість базового аналізу. Якщо потрібен більш глибокий аналіз, тоді краще говорити з практиками.

Є великі компанії, які проводять повноцінний аналіз ринку для великих брендів: дослідження, стратегію, оцінку перспектив тощо. Але це послуга передусім для великих брендів, і вона дорога.



Якщо говоримо про вузький сегмент, я рекомендую знаходити підприємців, які працюють у цій сфері роками, які ризикували власними грошима: десь у них не вийшло, десь вийшло, вони помилялися і на цьому вчилися. Вони можуть на практиці пояснити, які є платежі та підводні камені в договорах.

Наприклад, ми можемо вважати, що наша «математика сходиться». Але в договорі може бути передбачене повне право повернення товару протягом, скажімо, 12 місяців. Ми продали тисячу одиниць, а через кілька місяців нам повернули 900. І наша бізнес-модель зруйнувалася, бо товар залишився на складі.

Або ви розраховували на факторинг, який дуже популярний в Україні. З мережами в Україні часто працюють через факторинг. У Польщі виникають свої питання. Не всі мережі погоджуються на факторинг. У деяких контрактах прямо зазначено, що він неприйнятний. І тоді ваша фінансова модель знову розпадається, тому що ви розраховували на певні гроші ззовні. Може не зійтися і cash flow.

Чи можна перенести український досвід



Тут є дві сторони медалі. З одного боку, якщо йдеться про гроші та заробітки, люди можуть домовлятися різними мовами. Ви можете домовитися з німцем німецькою, навіть якщо не знаєте німецької, якщо вам обом цікаво заробити гроші. Тоді всі прекрасно домовляються і знаходять вихід.

Але якщо ми говоримо про справді конкурентний ринок, де ваш товар не є оригінальним і ви заходите з таким самим чайником, яких тут уже 200 інших брендів, звичайно, треба розуміти ринок і менталітет.

Менталітет у торгівлі, особливо у великому ритейлі та торговельних мережах, досить сильно відрізняється від нашого. Я дуже часто, особливо раніше, консультував українські бренди, які хотіли зайти в Польщу. Багато хто після консультації брав паузу.

Всі досить просто рахують бізнес-модель. Кажуть: «Ми порахували, зараз зайдемо на ринок. Ми в Україні працюємо 20 років, у нас такі маржі».

Уточнюю: «Скільки ви порахували?»

«У нас залишається чистими 40%».

Кажу: «Серйозно? Якщо у вас залишається 40% чистими, я вже готовий взяти ваш бренд на дистрибуцію і продавати його. Тільки давайте порахуємо разом». І коли починаєш рахувати, ще не бачивши товару, просто по телефону, залишається вже 15% із тих 40%. Тоді ця бізнес-модель трохи розпадається.

Люди не до кінця розуміють, що тут просто інші правила гри: інші платежі, інші комісії, навіть на тих самих маркетплейсах. Це все кошти і багато підводних каменів.

Головна різниця в тому, що в Україні люди звикли швидко заробляти великі маржі — 30–40%, 20%. Це нормально. Бізнес швидко росте, може швидко закритися, і ви починаєте новий бізнес, який знову зростає. Такі собі стрибки: доки заробляю — рухаюся далі.

У Європі маржі менші. Тут поступово, але надовго. Потрібні роки, зате ви стабільно працюєте і спокійно зростаєте. Треба бути готовим до того, що це марафон. Якщо все правильно робити, можна чудово почуватися, заробляти гроші та, як-то кажуть, спати спокійно.

Можливо, ви не зароблятимете 40%, а лише 15% або 10%. Але стабільно й системно матимете приріст щороку.

Українські товари, які добре продаються в Польщі



З українських товарів я бачу передусім солодощі. Мені приємно бачити, як українські бренди оформляють полиці та тематичні острівці в магазинах. З'являються гарна експозиція, якісний товар. Мені подобається, як він представлений: упаковки, кольори, викладка в магазині. Видно, що все зроблено досить професійно.

Українські бренди, які заходять на ринок, — це переважно великі компанії з капіталом. Вони досить професійно будують свою присутність. На мою думку, у них хороша перспектива. Вони мають певний запас, який дозволяє помилятися або робити інвестиції на ринку.

Більшість — це все-таки продовольчі товари. Промислових товарів я бачу менше, хоча вони теж є. Наприклад, парфуми.

Але, як показує практика, якщо бренд з'являється на ринку, треба обережно дивитися, чи буде він тут через два-три роки. Здебільшого капіталу вистачає приблизно на два роки. Якщо за цей час бренд не знаходить свого місця і не починає заробляти, то все закривається.

Це стосується і ресторанів, і різних послуг. На початку все гарно, феєрично, красиво, дорого, багато. А коли минають два-три роки, дуже часто багато брендів або закриваються, або виходять з ринку. Водночас ми бачимо багато підприємців, які ризикують, пробують та відкривають свою справу. Сектор послуг узагалі величезний. На кожному кроці хтось із українців щось відкриває та експериментує. І це справді класно.

Впевнений, що деякі проєкти обов’язково «вистрілять». Тому що вони сучасні, люди стараються працювати 24 години на добу і вкладають у цей бізнес усе від серця. Я їм бажаю удачі.

Як обирають бренди для дистрибуції



Я роблю дві речі. Перше — дивлюся на бренд. Якщо ми справді на одній хвилі, розуміємо одне одного, я можу взяти його на дистрибуцію і займатися ним. Але це трапляється рідше, адже це досить глибока робота.

Друге. Я беру на дистрибуцію передусім хоча б середні бренди — компанії з капіталом. Бо часто марки, які хочуть вийти на ринок, кажуть: «Ми дамо тобі найкращі ціни. Ми порахували ринок, тут буде стільки-то — заробимо купу грошей. І з цих грошей ти маєш оплачувати маркетинг, розвиток марки і так далі».

Але так не працює. На ринку дуже багато брендів, зокрема китайських та інших азійських. Нам потрібні бренди, які розуміють ринок і готові також інвестувати.

Є два варіанти виходу на ринок.

Один — природний: ми беремо супербренд, заводимо його і чекаємо, коли він почне добре продаватися. Він поступово продається, і ми на цьому заробляємо.

Інша стратегія цікавіша: ми беремо бренд, який хоче інвестувати. Наша справа — завести його на полиці. Справа бренду — капіталом підтримувати маркетингові активності, промоакції, соціальні проєкти. Тобто, ми будуємо бренд широко.

Ми ставимо його на полицю, а потім будуємо навколо все, щоб він продавався. Бо якщо просто поставити товар на полицю, він загубиться. Він може продаватися, але не такими швидкими темпами.

Мені ж цікаво, щоб бренд не просто стояв на вітрині, а продавався. Мені цікавий динамічний розвиток, де зрештою всі заробляють гроші. Тому що головна мета всього цього — бізнес і чистий прибуток.

Головні помилки українських експортерів



Найбільша помилка — неправильне ціноутворення. Треба правильно прорахувати фінальну ціну товару на полиці.

Друге — розуміння, які дозвільні документи потрібні: сертифікати, довідки на вашу продукцію в Євросоюзі.

Якщо це побутові товари і ви думаєте, що одного сертифіката достатньо, треба заглибитися в це питання. Наприклад, якщо у вас чайник або міксер, він може контактувати з їжею, водою тощо. Це означає додаткові документи та сертифікати.

Це все — документація, про яку треба знати. Якщо ви один раз експортували товар і він нормально пройшов, це не означає, що вас не перевірять через кілька років. І тоді можуть виникнути проблеми. Тому від самого початку треба знати, яка документація потрібна для вашого товару.

Третє — після того, як ви перерахували фінансову модель і знаєте, які документи потрібні для експорту та імпорту, треба розуміти, як повинні виглядати ваш продукт і його упаковка.

Що має бути написано на упаковці? Які знаки? Які наклейки? Чи потрібна інструкція польською мовою? Наприклад, етикетки на побутових товарах здебільшого мають бути польською.

Треба з’ясувати питання утилізації: що саме утилізувати, як це робити, які звіти подавати державним службам. Питання сервісу: що буде, якщо з товаром щось станеться або клієнту щось не сподобається. Чи потрібно страхувати товар?

Також варто з'ясувати, чи у вас справді купуватимуть безпосередньо з України фурами. Якщо ви хочете продавати напряму, вам вигідно продавати обсяги. Вам не вигідно відправляти одну коробку.

Дуже часто великі клієнти не хочуть купувати фурами нові товари — і це нормально. Навіщо, якщо в них величезний вибір? Тому треба привезти товар на склад і продавати його потроху різним клієнтам. Але склад — це знову витрати. Кожна операція на складі коштує грошей: приймання товару, видача — все це витрати.

Це треба закласти у фінансову модель і зрозуміти, що можна віддати на аутсорсинг. Наприклад, бухгалтерію, юридичні питання. Це дешевше, ніж одразу брати в штат юриста або бухгалтера. Уже потім, коли компанія трохи підросте, можна набирати власну команду.

Також треба передбачити, що буде після того, як ви перевезете товар у Польщу. Можна продати один раз — і це може бути шалений успіх. Але питання — як продати вдруге?

Справжній бізнес починається тоді, коли ви продаєте вдруге, втретє і далі. Ось тоді вже цікаво. Продати товар один раз комусь — добре. Важливо, щоб цей клієнт продав його далі.

Адже хтось може просто занизити ваші ціни, бо йому треба терміново розпродати товар. Він ламає ціну, розпродає товар, ви приходите до наступних клієнтів, а ваші ціни вже зруйновані на ринку. Тому треба обережно обирати, з ким працювати: з якими дистриб'юторами та мережами.

Якщо ми працюємо з невеликими дистриб'юторами, можливо, легше домовитися безпосередньо з власником. Власники — самі бізнесмени, і з ними простіше. Вони розуміють: головне — щоб усі заробили.

Товельні мережі — зовсім інша історія. Вони великі, і в кожній країні це працює приблизно однаково. Нюанс у тому, щоб знати їхні реальні можливості. Наприклад, вам здається, що є велика торгова мережа, яка продаватиме товар на мільйони. Але дистриб'ютори в невеликих населених пунктах можуть продавати більше.

Треба знати, хто і яку має ментальну продаваність у Польщі: кому поляки більше довіряють, де вони більше купують. Хоча Польща — країна ціни, є магазини, яким поляки довіряють більше і купують там більше.

Ще одна дуже важлива річ — страхування платежів. Треба розуміти, хто платить, а хто не платить. У багатьох торговельних мереж є певні фінансові проблеми. Існують також рейтинги, за якими страхові агенції оцінюють, як вони платять.

Деякі мережі, які здаються величезними та успішними, можуть сплачувати протягом дуже довгого періоду. Якщо ви цього не знаєте, продаєте велику кількість товару, не маєте достатнього запасу капіталу і розраховуєте cash flow за принципом «продам — зароблю — куплю далі», виникає проблема.

Якщо вам не платитимуть рік-два, хоча вони, можливо, заплатять пізніше, ваш cash flow може розсипатися.

Тому треба розуміти, хто платить, а хто ні. Є мережі в різних фінансових ситуаціях. Треба знати, кому продавати,а кому ні, а кому продавати менше. Наприклад, визначити ліміт, вище якого ви не готові ризикувати.

Китайські гравці на польському ринку



У Польщі ціна — один із найважливіших аспектів. Польща — країна ціни. Тут дешевші товари, і люди люблять купувати дешево. Тому Китай тут дуже популярний. Усі китайські платформи, які ми знаємо, досить добре почуваються на ринку.

Були випадки, коли відкривали величезні іноземні платформи, а потім закривали. Інвестували величезні кошти, але ці моделі не працювали.

Зараз великі китайські гравці навіть будують склади у Польщі та торгують звідси. Звичайно, це величезна конкуренція для торгівлі.

У цьому випадку зростають передусім А-бренди. Їх купують і не порівнюють безпосередньо з китайськими товарами. Водночас Б-брендам досить важко, тому що вони прямо конкурують з китайським імпортом. Це проблема.

На мій погляд, Польща дедалі більше намагається регулювати це юридично. Думаю, поступово гайки закручуватимуть ще більше. Ринок буде більш захищеним. Вводяться багато нових регуляцій щодо інвойсів, фактур, сплати ПДВ. Багато речей регулюють, щоб прикрити незрозумілі схеми.

І це добре. Кожне перекриття якогось сірого каналу — великий плюс для тих, хто працює «в білу», хто працює нормально. Тому що іноді я бачу тут товари, які продаються на AliExpress. Я розумію, хто і за скільки їх купив і за скільки продає. Хтось продає умовно на 20–23% дешевше. Я просто не можу з ним конкурувати, бо сплачую всі податки. Такі випадки є.

Споживач поки задоволений, бо має великий вибір товарів. Досить часто поляки обирають кількість, а не якість. До речі, це одна з найбільших відмінностей від менталітету українського споживача. В Україні люди частіше хочуть купити одну річ, але якісну, дорогу.

У Польщі навіть заможні люди, які мають капітал, часто купують кількісно, а не якісно. Тому для китайських товарів це дуже хороший ринок.

Російські удари по Україні змінюють імпорт та експорт



Дедалі більше зростає попит на товари в Польщі. Українські дистриб'ютори все більше імпортують товарів. По-перше, на українському ринку їх стало менше через обстріли. По-друге, дистриб'ютори часто вже не хочуть ризикувати й тримати товар безпосередньо на складі в Україні. Хочуть купити його в Польщі, імпортувати, продати — і знову купити. Тобто торгівля стала набагато активнішою.

Значно збільшився імпорт різних товарів із Польщі в Україну. Є товари, які роками шукають та імпортують. Це продукція, пов'язана із забезпеченням нормального життя: павербанки, зарядні станції тощо. Але зараз тенденція така, що імпортують усе: побутову хімію, ліхтарики, батарейки, павербанки — усе, що потрібно для нормального функціонування в цих реаліях.

Попит на інвестування в нерухомість у Польщі



Наша компанія також займається нерухомістю, і ми помічаємо, що тенденція йде на спад. На початку був великий, шалений бум: продавалося все, орендувалося все, ціна взагалі не була головним визначником. Зараз тенденція змінилася — інвестувати стали набагато менше. Купувати продовжують, але більш розсудливо, більше аналізують.

Хто хотів купити для себе, мабуть, більшість уже щось знайшли. Якщо шукають, то частіше під інвестиції, якщо є капітал. Для когось це вже не перша квартира чи не перший комерційний об'єкт. Тому інвестують, купують, але роблять це більш свідомо.

Багато залежить від інвестиційного пакета. Одна справа — інвестиції у великих містах, таких як Варшава, Гданськ, Вроцлав, Краків. Це один тип інвестицій. Є також інвестиції в маленькі міста — це інший капітал, більша диверсифікація. Але там теж треба розуміти, які райони та міста обирати, які міста розвиваються, а які занепадають.

Буквально в тому ж Лодзі є хороші інвестиції в одному районі. Трохи помилишся вулицею — і вже потрапляєш на район із соціальним житлом, а нерухомість там може бути менш цікавою для оренди.

Тому в це треба занурюватися, розуміти ситуацію і працювати безпосередньо на місці.

Наприклад, я живу у Варшаві вже майже 20 років. Я бачив, як тут багато чого змінилося, що будувалося на моїх очах. Я приблизно розумію перспективність районів: де що розвивається, де буде метро, де яка станція, як доїхати.

Тому дуже важливо розуміти, як живе місто, яка ситуація з нерухомістю і з якою метою ми купуємо.

Якщо купуємо для себе — це один тип нерухомості. Якщо для дітей, які в майбутньому навчатимуться в університетах або створюватимуть сім'ю, потрібна інша інфраструктура. Якщо купуємо під оренду — треба розуміти, для кого саме: для сімей чи студентів, для короткострокової чи довгострокової оренди. Для студентів — один район, для сімей — інший. Тобто треба розуміти тенденції й те, які об'єкти найбільш популярні. Наприклад, двокімнатна квартира площею близько 40 квадратних метрів — це завжди хороший і затребуваний варіант.

У Варшаві все продається. Розуміючи передусім мету — для чого ви купуєте і для кого, — вже вибираємо, що саме купувати, де і для кого. Потім — місто, район, квартиру чи будинок.

Є й інша тенденція. Багато українців, які збирали гроші на власне житло, будували кредитну історію, зараз узяли паузу.

Вони бачать різні політичні ситуації, через які їм стає некомфортно до кінця визначатися з місцем проживання. Часто кажуть: «Ми взяли паузу, подумаємо і поки не будемо купувати».

Багато інвесторів заморозили свій капітал або почали розглядати інші країни. Тенденція до виїзду теж дещо зросла. Можливо, десь люди почуваються комфортніше. Я просто чую такий зворотний зв'язок від людей. Ті, хто вже має капітал, також розглядають інші країни.

Наприклад, Іспанію. Там ринок уже перегрітий, але продажі все одно є. Також цікавляться Таїландом. Ніби далеко, але й там наші люди вже активно цікавляться нерухомістю.

Комплексний супровід інвесторів: як це працює



У нас є комплексна послуга «від А до Z». Якщо клієнт хоче купити нерухомість, наприклад, в Іспанії, у конкретному місці, ми з ним розмовляємо, усе аналізуємо. Може виявитися, що він взагалі передумає там купувати. Або ми купимо в іншому місці, або візьмемо паузу.

Моя мета — щоб після «фінального свистка» клієнт був задоволений і рекомендував нас далі. Щоб через пів року його запитали, де і з ким він придбав нерухомість, а він сказав про нашу компанію: «Я робив це з ними. Я задоволений». Якби ми просто продавали нерухомість, такі послуги дуже швидко «вмирали» б. Я б стільки років цим не займався. Тому це пакетна послуга «від А до Z». Приходить клієнт і каже, чого він хоче.

Я беруся за це на умовах ексклюзиву і проходжу з ним весь шлях. Якщо інвестор хоче Іспанію, ми до цього готуємося, аналізуємо. У мене є партнери й контакти, з якими я співпрацюю.

Ми готуємося до виїзду, разом летимо туди, разом усе вибираємо, підписуємо документи, сплачуємо податки, спілкуємося з нотаріусами, перекладачами тощо.

Дуже часто після цього передаємо квартиру в оренду. На місці є компанія, яка займається орендою, і ми разом повертаємося додому.

Це коротко весь цикл «від А до Z». Я всюди зі своїм клієнтом до моменту фіналізації угоди, коли кошти за оренду його нерухомості починають надходити на банківський рахунок. Або нерухомість просто залишається на його балансі, тому що не всі хочуть здавати її в оренду. Іноді це взагалі девелоперський проєкт, на який треба чекати два роки, поки він будується. Це часто стосується Таїланду. Там зовсім інші типи інвестицій.

Хтось інвестує в комерційну нерухомість. Зараз популярні, наприклад, падел-корти. Це зовсім інший тип інвестицій. Там інші строки окупності, оренди, платежів тощо. Є офісні приміщення. Хтось інвестує в комерційну нерухомість, зокрема, офіси. Це ще одна тематика. Деякі офіси занепадають, тому що поширився гібридний або віддалений формат роботи. А деякі, навпаки, непогано почуваються. Важливо враховувати, який об'єкт потрібен і який саме вид інвестицій.

Якщо ми говоримо про інвестора, для якого це вже не перша квартира і який розуміється на цих речах, я завжди пропоную три інвестиційні пакети.

Перший — більш стабільний, із невисоким ризиком, наприклад, польський ринок. Щось купуємо — і воно стабільно працює.

Але особливо багато на цьому не заробиш, треба бути реалістами. Приріст дуже невеликий. Просто сподіваємося, що житло подорожчає, і заробляємо на капіталізації.

На оренді особливо багато не заробляємо — може бути невеликий дохід.

Усі розмови про те, що можна стабільно заробляти 15% або 10%, — я теж так хотів би, але так не виходить.

Польський ринок — це ринок стабільних інвестицій. Для більш цікавих інвестицій можна розглядати Іспанію, але невеликі міста, тому що там нижчий поріг входу.

Умовно, за 200 тисяч євро можна купити квартиру біля моря. За 300–400 тисяч — уже можна розглядати значно ширші можливості.

Там справді можна заробляти умовні 10% від оренди, якщо правильно підібрати об'єкт.

За 100 тисяч євро у Варшаві особливо нічого не придумаєш. Якщо є 300–400 тисяч євро, можливо, варто купити три невеликі квартири. Тоді можна заробляти на капіталізації.

Це зовсім інший пакет.

А є пакет високого ризику — інші регіони, де ти, в принципі, або пан, або пропав. Якщо все добре, ми добре заробляємо. Якщо не дуже — взагалі не заробляємо.

Я свідомо розповідаю, які є пакети, і вони самі обирають, що для них комфортніше, чого вони хочуть. А потім ми вже все це опрацьовуємо індивідуально.

Що треба знати про ринок нерухомості у Варшаві та воєводствах



Я дуже вірю у Варшаву. Думаю, що вона не подешевшає. Тому що це столиця. У всіх країнах люди їдуть до столиці. Тут відкривається багато різних корпорацій.

Приходять величезні інвестиції з-за кордону, з Європи й не тільки. Це робочі місця. Робочі місця притягують людей, а людям десь треба жити.

Хтось орендує, хтось купує — і все одно місто розростається. Там, де були болота і нічого не було, вже з'явилися величезні райони.

Я вірю у Варшаву. Так, вона дорога. Але якщо ви купуєте за 20 тисяч злотих квадратний метр, найімовірніше, що згодом продасте приблизно за стільки ж або дорожче.

Тому я вважаю Варшаву цікавим ринком для інвестицій.

Якщо інвестор не має термінової потреби, він може підготуватися, детально все проаналізувати й просто чекати на цікаві об'єкти.

Тому що життя триває. У людей бувають різні ситуації: комусь треба терміново продати, комусь треба поїхати, у когось збільшується сім'я, комусь треба купити більшу квартиру.

Тому завжди з'являються варіанти, які можна вигідно купити. Але для цього треба тримати руку на пульсі.

Наприклад, є девелоперські проєкти, де можуть розпродавати залишки або на початку давати хороші умови, якщо купити декілька квартир.

Є різні варіанти, де справді можна добре купити. І вони завжди будуть.

Щодо інших міст: Мазовецьке воєводство — великий і заможний регіон. Тут можна спокійно жити за 30–40 кілометрів від Варшави.

Це прекрасні міста, розвинені, з інфраструктурою для сімейного життя. Там є все: басейни, різноманітна інфраструктура.

Але вибір залежить від цілей інвестора.

Якщо там жити — чудово. Працювати — це вже зовсім інша історія. З робочими місцями буває по-різному.

Щодо інших регіонів, треба розуміти, що є менш розвинені воєводства. Наприклад, Підкарпатське, яке межує з Україною.

У напрямку Шльонського воєводства спостерігається відтік населення. Є великі міста, як-от Катовіце, але й там не завжди вистачає людей, хоча міста величезні.

Є тенденції, коли регіони втрачають місцеве населення через старіння та нижчий демографічний приріст.

За такої ситуації зрозуміло, що люди їхатимуть із сіл у великі міста. Але й не всі великі міста однаково зростають. Є міста, великі та середні, розташовані за 150–200 кілометрів від Варшави, але там, на мою думку, перспективи можуть бути досить невеликими: немає інтенсивного приросту населення.

Ми ж хочемо дивитися на перспективу. Тому треба дуже обережно вивчати та аналізувати потенціал регіону.

Чому обирають Іспанію і Таїланд



Все одно всі непокояться через близькість кордону з Україною та війну. Люди хочуть диверсифікуватися. Якщо Іспанія — це Європа, то Таїланд — це вже зовсім інший світ. І там, і там інвестори шукають відчуття безпеки та можливості диверсифікувати капітал.

Тільки інвестиція в Таїланд вимагає трохи більше відваги й відкритого глобального мислення.

Європа близько. Ти її розумієш, можеш навіть на автомобілі доїхати. До Таїланду на машині вже не доїдеш. Тому Іспанія популярна.

Що стосується Іспанії, є регіони, особливо затребувані серед українців, передусім великі міста. Наприклад, Марбелья, Валенсія. Там велика українська діаспора, тому досить легко соціально адаптуватися. Для деяких інвесторів це важливий показник: вони приїжджають і мають із ким спілкуватися, розуміють ринок. Це соціальний аспект, який теж впливає на вибір місця.

Але якщо брати саме інвестиційні аспекти, для мене цікавіші менші міста. Там усе-таки можна більше заробити на оренді. Є досить низький поріг входу і хороша пропорція між інвестиціями та потенційним доходом. Під цим інвестиційним кутом цікавіші саме невеликі регіони, особливо біля моря. Але це мають бути не села, а містечка.

Таких досить багато. Поріг входу відносно низький. А наші люди люблять тепло.

Я б розділив інвесторів на два типи. Одні більше орієнтуються на комфорт і зрозумілість. Інші — на заробіток грошей та збереження капіталу.

Щодо Таїланду, це зовсім інший ринок. Це переважно первинний ринок, тобто девелоперські проєкти, на які треба чекати, поки їх побудують. Чим раніше заходиш, тим дешевше. Чим пізніше — тим дорожче.

Вторинний ринок там досить складний.

Критерії вибору залежать від регіону. Таїланд величезний: чи це Пхукет, чи материкова частина. Наприклад, ціни в Бангкоку нижчі. Хоча Бангкок — столиця, там зовсім інший тип інвестицій і зовсім інші клієнти. На Пхукеті інший клієнт. Там розвивається туризм, усе будується, багато кранів, величезні інвестиції.

Бангкок — трохи інша історія. Це столиця — там немає моря. Це високі бізнес-центри, хмарочоси, де можна купувати квартиру на 20–30-му поверсі. Купують менші квартири, більше інвестують у нерухомість для офісів тощо. Це зовсім інший світ і зовсім інша диверсифікація грошей. Тому цей регіон також досить цікавий.

Тут багато інвесторів із Європи. Дуже багато поляків, до речі, інвестують у Таїланді. У шоурумах девелоперів, де ми були, всюди чуєш польську мову. Тобто це дуже популярний напрямок.

Інвестори шукають тихі регіони



Таїланд дуже сильно виріс, коли почалася ситуація з Іраном і Саудівською Аравією, коли почалася війна на Близькому Сході. Загалом наші люди любили інвестувати у три ринки: Іспанію, Дубай і Таїланд.

Коли Іспанія стала перенасиченою і дорогою, а Дубай заморозився через усі ці конфлікти, виграв Таїланд. Туди пішло ще більше інвестицій. Тобто, хто раніше зайшов, той ще більше заробив.

Тому Таїланд під час цих невизначених ситуацій та конфліктів, навпаки, постійно виграє та зростає.

Я і зараз у нього дуже сильно вірю і бачу, що там було зроблено за останні роки. Зараз усі наші клієнти задоволені. Усі в хорошому настрої. Як буде далі — я не знаю. Це все лотерея.

Якщо розуміти трохи геополітику і те, що відбувається, дехто досить уміло спекулює на цьому.

Наприклад, колись було модно інвестувати в Болгарію — через низький поріг входу. Я не інвестую в Болгарію, у мене свої погляди на цей ринок.

Зараз чимало інвесторів розглядають Балкани, зокрема Албанію, тому що країна дуже стрімко розвивається. Вона ще не в Євросоюзі, але має великі амбіції. І вона біля моря. Але все одно ця країна на ще досить низькому рівні розвитку.

В Італії теж треба розібратися, тому що це цікавий ринок, але там є питання з податками. Податки досить великі, і можна добре купити, але якщо не розуміти фінансової моделі, потім багато чого доведеться віддати — і незрозуміло, навіщо це було.

Водночас в Італії є цікавий ринок не лише біля моря. Є центральні міста й містечка, які з погляду фінансових інвестицій можуть бути набагато цікавішими, тому що оренда там може значно перевищувати вартість нерухомості порівняно з морськими районами. Тому вигідно, наприклад, розглядати невеликі міста.

Тобто, кожен ринок нерухомості має свої особливості. І треба його спочатку проаналізувати, щоб потім рекомендувати інвесторам.

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