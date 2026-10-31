Торговки в Кенії розкритикували реалізацію AfCFTA — Nation Kenya

У Найробі, Кенія, жінки, які займаються транскордонною торгівлею, розкритикували реалізацію Африканської континентальної зони вільної торгівлі (AfCFTA). На їхню думку, виконання угоди недостатньо враховує питання безпеки та добробуту малих торговців на пунктах пропуску. Про це учасниці заявили на форумі African Women in Trade Forum, що проходив 27–29 жовтня, повідомляє Nation Kenya.

Учасниці заходу зазначили, що AfCFTA зосереджена передусім на зниженні тарифів і мит, тоді як жінки в неформальному секторі стикаються з іншими щоденними перешкодами. Серед них вони назвали домагання, вимагання з боку прикордонників, небезпеку, неналежні санітарні умови, брак складських приміщень, укриття та кімнат для годування немовлят.

Безпека на кордоні

Голова мережі One Voice Women in Trade Джекі Малоба заявила, що виконання угоди має передбачати практичні кроки для безпечнішого перетину кордону. Зокрема, вона запропонувала залучати більше жінок-працівниць до роботи за сервісними стійками. За даними, на які посилалися учасниці форуму, до 40% жінок, що перетинають кордон із комерційною метою, зазнають тяжкого фізичного чи словесного насильства, сексуальних домагань або вимагання.

Представниця Державного департаменту торгівлі Кенії Реджина Омбам навела приклад Міріам, яка раніше перевозила яйця між Кенією та Угандою неофіційними маршрутами через складне оформлення документів, високі витрати й тривалі процедури. За словами Омбам, поліпшення прикордонної інфраструктури та спрощення процедур дали Міріам змогу формалізувати бізнес і працювати в безпечніших умовах.

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Фінансування та доступ до ринків

Президентка угандійського відділення Organisation of Women in International Trade Люсія Намубіру також звернула увагу на обмежений доступ жінок до капіталу та високу вартість кредитів. Вона закликала доповнити AfCFTA програмами навчання, які допоможуть підприємицям здобувати навички та налагоджувати контакти для виходу на нові ринки.

За даними Економічної комісії ООН для Африки, жінки становлять від 70% до 80% неформальних транскордонних торговців на континенті. Вони здебільшого продають недорогі та швидкопсувні товари, зокрема кукурудзу, рис, боби й свіжу продукцію. Неформальна транскордонна торгівля становить, за оцінками, 30–40% загального внутрішньоафриканського товарообігу.

Омбам заявила, що торгівля між африканськими країнами нині становить близько 16% загального обсягу торгівлі континенту, тоді як серед держав Європейського Союзу цей показник сягає приблизно 70%. Вона наголосила, що підтримка неформального бізнесу та усунення бар’єрів для жінок можуть сприяти зростанню регіональної торгівлі.

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