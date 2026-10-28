Торговці Равалпінді пригрозили протестами через новий санітарний збір — Dawn

Торговельна асоціація Равалпінді в Пакистані відкинула новий санітарний збір у межах програми Suthra Punjab («Чистий Пенджаб») та заявила про готовність до протестів, якщо влада провінції не скасує його. Про це повідомляє Dawn.

Вимога скасувати збір

Президент торговельної асоціації Равалпінді Малік Шахід Гафур Парача на пресконференції в пресклубі міста заявив, що підприємці вже сплачують податок на нерухомість, рахунки Агентства водопостачання та санітарії Wasa й інші платежі. На його думку, перед запровадженням окремого санітарного збору влада має комплексно переглянути чинні податки та пов’язані з ними рахунки.

Представники асоціації назвали неприйнятними щомісячні платежі для магазинів і комерційних центрів, установлені в межах програми Clean Punjab. Вони зазначили, що бізнес уже зазнає тиску через інфляцію, високі рахунки за електроенергію та газ, податки й зростання операційних витрат.

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Питання щодо чинних платежів

Генеральний секретар асоціації Раджа Тухід Ахмед заявив, що уряд Пенджабу має забезпечити прозорість і підзвітність чинної системи платежів, а не створювати для підприємців додаткове фінансове навантаження. Торговці також вимагають пояснити правову основу нового збору, його обсяг і відмінності між послугами, які покривають податок на нерухомість, рахунки Wasa та Suthra Punjab.

На думку представників бізнесу, сам факт виставлення рахунків різними установами не виправдовує повторні платежі за однакові види послуг. Вони наголосили, що новий збір особливо вплине на невеликих власників магазинів. Водночас учасники асоціації заявили, що підтримують потребу в ефективній системі санітарного обслуговування, але не погоджуються на додаткові платежі без ясності щодо вже сплачуваних податків і послуг.

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