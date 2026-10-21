Трамп заявив про близькість торгової угоди США та Індії — The Hindu

Президент США Дональд Трамп заявив у Вашингтоні, що Сполучені Штати та Індія близькі до укладення торговельної угоди. За його словами, майбутня домовленість відрізнятиметься від попередніх угод.

Заява Трампа

Як повідомляє The Hindu, Трамп сказав журналістам в Овальному кабінеті 20 жовтня, що сторони «доволі близькі» до досягнення домовленості. Відповідаючи на запитання, він зазначив, що Індія хоче укласти угоду зі США і що сторони її укладуть.

Президент також наголосив, що це буде «зовсім інший тип угоди», ніж ті, які укладали раніше.

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Переговори щодо першої фази

Заява Трампа пролунала під час візиту державного секретаря США Марко Рубіо до Індії. Там він обговорював зміцнення двосторонніх відносин у сферах торгівлі, енергетики, технологій, оборони та контактів між людьми.

Раніше цього місяця міністр торгівлі Індії Піюш Гоял зустрічався з торговим представником США Джеймісоном Гріром у Мілвокі та Вашингтоні, де сторони обговорювали деталі угоди. У лютому Індія та США оголосили про остаточне узгодження рамки першої фази двосторонньої торговельної угоди, однак зміни у тарифній політиці США призвели до подальших переговорів.

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