Три банки Волл-стріт отримали $52 млрд доходів від торгівлі акціями — CNBC

У США Goldman Sachs, JPMorgan Chase і Morgan Stanley сукупно отримали близько $52 млрд доходів від торгівлі акціями цього року. Це майже 80% від $67 млрд, які п’ять найбільших інвестиційних банків заробили на операціях з акціями станом на 30 вересня, повідомляє CNBC.

Загальний дохід п’яти найбільших банків від операцій з акціями вже на $7 млрд перевищив результат за весь 2025 рік, який був рекордним для цієї групи. Зростанню сприяли активніша торгівля інституційних і роздрібних інвесторів акціями, ETF та деривативами, а також глобальний ажіотаж навколо компаній, пов’язаних зі штучним інтелектом.

Попит на кредитне фінансування

Важливим джерелом доходів стала прайм-брокерська діяльність. У її межах банки надають хедж-фондам маржинальні кредити, послуги з позики цінних паперів та інші торговельні сервіси. Керівники банків повідомили про зростання попиту на фінансування ставок на виробників ШІ-обладнання, гіперскейлерів і постачальників мікросхем.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

У Goldman Sachs доходи від фінансування операцій з акціями у третьому кварталі зросли на 96% — до рекордних $3,37 млрд. JPMorgan і Morgan Stanley не розкривають цей показник окремо, однак заявили про подібну динаміку.

Масштаб операцій і ризики

Найбільші банки мають змогу проводити багатомільярдні угоди, зокрема свопи з кредитним плечем на волатильні акції ШІ-компаній або галузеві ETF. За словами трейдерів, такі установи можуть поглинути потенційні втрати обсягом $100 млн за окремою операцією без істотного впливу на квартальні результати. Менші або вузькоспеціалізовані банки через це можуть відмовлятися від частини угод.

Інституційні інвестори також активно вкладали кошти в Південну Корею та Тайвань, зосереджуючись на виробниках мікросхем пам’яті й напівпровідників для будівництва датацентрів. Водночас Міжнародний валютний фонд попередив, що зростання кредитного плеча, скупчені позиції та корельований продаж активів хедж-фондами можуть створювати ризики для фінансової стабільності. МВФ оцінив глобальні активи хедж-фондів у $13 трлн.

Читай нас у