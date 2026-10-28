Група інвесторів на чолі з Trian Fund Management Нельсона Пельтца запропонувала $1,4 млрд за придбання мережі ресторанів Wendy’s. Як повідомляє CNBC, пропозицію розкрито в регуляторному документі.

Пропозиція для акціонерів

Інвестори запропонували виплатити акціонерам Wendy’s по $7,35 готівкою за кожну акцію. Пропозиція передбачає виведення мережі бургерних з біржі та перетворення її на приватну компанію.

До групи, крім Trian Fund Management, увійшли інвестиційні компанії BlueFive Capital і Sixth Street Partners, а також Flynn Group — один із найбільших франчайзі Wendy’s.

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Ситуація компанії

Акції Wendy’s зросли на 15,31% на тлі інформації про пропозицію інвесторів. За даними CNBC, компанія переживала складний дворічний період, оскільки відвідувачі, які прагнуть заощаджувати, стали рідше харчуватися поза домом.

Wendy’s та інші ресторанні мережі намагалися залучати клієнтів знижками. Пропозиція інвесторів надійшла на тлі цього періоду для компанії.

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