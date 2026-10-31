Трибунал ПАР схвалив купівлю FlySafair за R7 млрд консорціумом Harith — TimesLIVE

У ПАР Конкурентний трибунал схвалив придбання лоукостера FlySafair за 7 млрд рандів консорціумом на чолі з Harith General Partners. Угода передбачає перехід повного контролю над авіакомпанією до консорціуму, однак для її завершення ще мають бути виконані решта умов, повідомляє TimesLIVE.

FlySafair почала працювати під нинішнім брендом у 2014 році, а до того Safair десятиліттями виконувала вантажні рейси та надавала літаки в лізинг іншим перевізникам, зокрема South African Airways і Kulula. Нині FlySafair має близько 60% внутрішнього авіаринку ПАР та флот із понад 30 реактивних літаків. На старті компанія мала два літаки, які літали між Йоганнесбургом і Кейптауном.

Плани нового власника

Harith заявила, що має намір зберегти наявну стратегію та керівництво FlySafair, зосередившись на підтриманні результатів компанії та довгостроковому створенні вартості. Генеральний директор Harith Сіпо Махубела назвав інвестицію підтримкою успішного південноафриканського бізнесу й наголосив на значенні доступного авіасполучення для туризму, торгівлі та економічної активності.

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Генеральний директор FlySafair Елмар Конраді заявив, що для пасажирів і працівників компанії процес зміни власника відбувався у звичному робочому режимі. За його словами, перевізник розраховує зміцнити свої позиції та розширювати південноафриканський ринок пасажирських авіаперевезень після виконання решти умов угоди.

Власність і регіональні маршрути

Структура власності FlySafair уже була предметом регуляторної уваги. У 2022 році два конкуренти подали скарги до національних і міжнародних регуляторів щодо структури ASL Aviation Holdings, власника авіакомпанії. Після проблем на етапі запуску FlySafair змінила структуру власності: працівники з ПАР отримали 25,14% частки компанії, щоб відповідати вимозі щодо 75% місцевої власності.

FlySafair уже виконує рейси з ПАР до Маврикію, Занзібару та Зімбабве. Компанія також очікує на відкриття маршрутів до Замбії та Намібії у новому році. Harith працює 20 років, має активи на понад 3 млрд доларів і володіє інфраструктурними активами у залізничній сфері, аеропортових операціях, логістиці та управлінні прикордонними пунктами.

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