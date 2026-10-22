Центробанк Філіппін підвищив ставку до 5,5% — Channel NewsAsia

Центральний банк Філіппін 22 жовтня підвищив ключову процентну ставку на 50 базисних пунктів — до 5,50%. Це стало четвертим поспіль підвищенням, а його розмір виявився більшим за очікування ринку.

Рішення перевищило прогнози

Усі 27 економістів, опитаних Reuters, очікували, що Bangko Sentral ng Pilipinas підвищить ставку лише на 25 базисних пунктів. Від квітня сукупне посилення монетарної політики становить 100 базисних пунктів, повідомляє Channel NewsAsia.

Регулятор заявив, що ухвалене рішення дасть змогу зберегти монетарну політику на належно жорсткому рівні. Також у центробанку зазначили, що готові вживати подальших монетарних заходів за потреби.

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Інфляція та курс песо

Річна інфляція на Філіппінах у вересні прискорилася до 7,2% після 6,1% у серпні. Зростання пов'язали з підвищенням цін на рис, електроенергію, пальне та транспорт. Економіка країни у другому кварталі зросла на 2,3% у річному вимірі — це найслабший темп із 2021 року; на показник вплинули спад у будівництві та слабший внутрішній попит.

Після оголошення рішення філіппінський песо зміцнився до 63,311 за долар США. Наступне засідання центробанку з питань монетарної політики заплановане на 17 грудня.

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