Центробанк Нової Зеландії зареєстрував Revolut 27-м банком країни — Channel NewsAsia

Центральний банк Нової Зеландії зареєстрував Revolut Bank New Zealand, що дозволяє компанії надавати банківські послуги в країні. Після реєстрації банк став 27-м зареєстрованим банком Нової Зеландії, повідомляє Channel NewsAsia.

Робота на новозеландському ринку

Revolut Bank New Zealand входить до групи Revolut. Її кінцевою материнською компанією є фінтех-компанія Revolut Group Holdings зі штаб-квартирою в Лондоні.

Як постачальник фінансових послуг компанія працює в Новій Зеландії з липня 2023 року. Про реєстрацію банку 3 листопада повідомив Резервний банк Нової Зеландії.

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Фінансові показники та рейтинг

Згідно з оприлюдненою у жовтні звітністю, Revolut Bank New Zealand зафіксував збиток після сплати податків у розмірі 4,9 млн новозеландських доларів за сім місяців до 31 липня 2026 року. У 2025 році збиток банку становив 3,5 млн новозеландських доларів.

S&P Global Ratings 3 листопада присвоїло банку довгостроковий кредитний рейтинг емітента на рівні BBB+. Агентство зазначило, що кредитний профіль Revolut Bank New Zealand слабший, ніж у найбільших банків країни, через початковий етап розвитку його бізнесу на новозеландському ринку.

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