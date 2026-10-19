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Церемонію HR PRO Awards перенесено на 15 квітня 2027 року

UA NEWS 19 Жовтня 2026 11:04
Церемонію HR PRO Awards перенесено на 15 квітня 2027 року

Друзі, хочемо поділитися важливою новиною від наших партнерів — HR PRO Awards.


У зв’язку з поточною безпековою ситуацією в Україні церемонію HR PRO Awards перенесено на 15 квітня 2027 року.

Безпека учасників, експертів і всієї HR-спільноти — найважливіший пріоритет. Премія не скасовується, а всі заплановані етапи продовжаться з урахуванням оновлених термінів.

Якщо ви ще не встигли долучитися до HR PRO Awards, але хотіли б взяти участь, — у вас є така можливість! Приєднуйтеся до премії за посиланням та ставайте частиною професійної HR-спільноти України. 

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