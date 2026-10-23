Ціни на бензин, дизель і автогаз в Україні станом на 23 жовтня 2026 року

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Станом на 23 жовтня 2026 року найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 у представлених мережах становить близько 90,60 грн за літр, а дизельного пального — 103,87 грн за літр.

Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Порівняно з попереднім днем, в мережі Окко автогаз подорожчав на 1 грн/л – до 54,90 грн/л. У Socar вартість автогазу зросла на 40 коп./л – до 54,90 грн/л. Водночас ціни на бензин і дизельне пальне в обох мережах залишилися незмінними.

У мережі KLO автогаз подорожчав на 1 грн/л – до 53,90 грн/л, тоді як вартість бензину та дизельного пального не змінилася. В «Укрнафті» дизельне пальне та ДП+ зросли в ціні на 1 грн/л – до 101,90 грн/л та 103,90 грн/л відповідно. Ціни на бензин і автогаз у цій мережі залишилися на попередньому рівні.

У «БРСМ-Нафті» автогаз подорожчав на 82 коп./л – до 50,98 грн/л. Водночас бензин А-95 та дизельне пальне залишилися без змін – 87,67 грн/л та 99,99 грн/л відповідно.

У мережах UPG та WOG ціни на всі представлені види пального залишилися незмінними. Зокрема, у WOG автогаз коштує 55 грн/л, дизельне пальне – 105,90 грн/л, а ДП+ – 108,90 грн/л.

Наразі найдорожчий бензин А-95 пропонує мережа Socar – 94,90 грн/л. Найвища ціна звичайного дизельного пального також зафіксована в Socar – 106 грн/л, а преміального дизеля – 109 грн/л. Найдорожчий автогаз продають у WOG – 55 грн/л, тоді як найнижча ціна на цей вид пального зберігається в «БРСМ-Нафті» – 50,98 грн/л.

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