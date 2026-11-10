Ціни на пальне в Україні 10 листопада: скільки коштують бензин, дизель і автогаз

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Більшість великих мереж АЗС не змінили вартість пального порівняно з попереднім рівнем. Станом на 10 листопада середня ціна бензину А-95 становить близько 89,77 грн за літр, а дизельного пального — 105,28 грн.

У найбільших мережах АЗС України ціни на більшість видів пального залишилися незмінними. У мережі «БРСМ-Нафта» порівняно з попереднім днем автогаз подорожчав на 86 коп./л, а дизельне пальне – на 27 коп./л. У мережі KLO ціна на автогаз зросла на 50 коп./л, а в «Укрнафті» вартість усіх видів пального залишилася незмінною.

Водночас у WOG бензин А-95, А-95+ та А-100 подешевшав на 1 грн/л. У мережі UPG автогаз подорожчав на 1 грн/л, тоді як в Окко ціни на пальне не змінилися.

У мережі KLO найдорожчий автогаз серед представлених АЗС коштує 63 грн/л. Водночас бензин А-95 продають по 86,9 грн/л, дизельне пальне – по 106,4 грн/л, а ДП+ – по 109,4 грн/л.

Наразі найдорожчий бензин А-95 пропонують мережі Окко та Socar – по 92,90 грн/л. Найвища ціна звичайного дизельного пального зафіксована в Socar – 107 грн/л, а преміального дизеля – 110 грн/л.

Станом на 8 листопада 2026 року найбільші мережі АЗС України не переглядали ціни на основні види пального. Вартість бензину, дизеля та автомобільного газу залишилася на рівні попередньої доби. Водночас за останній місяць найбільше подорожчав автогаз, а дизельне пальне додало в ціні до 7,60 грн за літр.

На українських АЗС зафіксували різноспрямовані зміни вартості пального. За добу автогаз на окремих заправках додав 1 грн за літр, тоді як бензин А-95 подешевшав на таку саму суму. Середні ціни у семи мережах становлять 90,91 грн за літр А-95 та 105,34 грн за літр дизеля.

У жовтні 2026 року Україна імпортувала 156 тисяч тонн автомобільного бензину. Це на 7% менше, ніж за аналогічний місяць торік, однак на 12% більше за підсумками десяти місяців — загалом 1,42 млн тонн.

Станом на 31 жовтня 2026 року більшість найбільших мереж АЗС України зберегли попередні ціни на пальне. Водночас автогаз за добу подорожчав на заправках SOCAR, «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта». Середня ціна бензину А-95 у семи представлених мережах становить близько 90,91 грн за літр, дизельного пального — 104,99 грн.

За період із 30 вересня до 30 жовтня 2026 року найбільше в Україні подорожчав автогаз — на 11–14,40 грн/л. Дизельне пальне за місяць додало в ціні від 4,91 до 9 грн/л, тоді як бензин А-95 подорожчав не в усіх мережах АЗС.

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