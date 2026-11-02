Ціни на пальне в Україні 2 листопада 2026 року змінилися на окремих АЗС

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Станом на 2 листопада великі мережі автозаправних станцій переглянули вартість деяких видів пального: на окремих АЗС подорожчали дизель і автогаз, тоді як у деяких мережах зафіксували зниження цін. За добу дизельне пальне та автогаз подорожчали на 1 грн за літр. Водночас бензин і дизель у частині мереж дещо здешевшали. Середня вартість бензину А-95 у семи представлених мережах становить близько 90,91 грн/л, дизельного пального — 105,79 грн/л.

Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Порівняно з попереднім днем, в «Укрнафті» дизельне пальне та ДП+ подорожчали на 1 грн/л – до 103,90 грн/л та 105,90 грн/л відповідно. Водночас вартість бензину та автогазу залишилася без змін.

У мережі KLO дизельне пальне та ДП+ подорожчали на 50 коп./л – до 105,90 грн/л та 108,90 грн/л відповідно. Автогаз зріс у ціні на 1 грн/л – до 58,90 грн/л. Водночас бензин усіх представлених марок залишився на попередньому рівні.

У «БРСМ-Нафті» бензин А-95 подешевшав на 18 коп./л – до 87,81 грн/л, а дизельне пальне – на 4 коп./л, до 101,95 грн/л. Водночас автогаз подорожчав на 31 коп./л – до 55,30 грн/л.

У мережах UPG, Окко, WOG та Socar ціни на всі представлені види пального залишилися незмінними. Зокрема, в Окко та WOG автогаз коштує 59,90 грн/л, дизельне пальне – 106,90 грн/л, а ДП+ – 109,90 грн/л.

За період із 30 вересня до 30 жовтня 2026 року найбільше в Україні подорожчав автогаз — на 11–14,40 грн/л. Дизельне пальне за місяць додало в ціні від 4,91 до 9 грн/л, тоді як бензин А-95 подорожчав не в усіх мережах АЗС.

Зміни курсу долара можуть позначитися на вартості низки продуктів в українських магазинах. Найбільше ризикують подорожчати товари, які Україна імпортує або виробляє з іноземної сировини.

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