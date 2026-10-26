Ціни на пальне в Україні 26 жовтня змінилися: вартість бензину і дизелю

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Станом на 26 жовтня 2026 року найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 у представлених мережах становить близько 90,74 грн за літр, а дизельного пального — 103,98 грн за літр.

Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Порівняно з попереднім днем, у мережі «БРСМ-Нафта» бензин А-95 подорожчав на 20 коп./л, а дизельне пальне – на 16 коп./л. Водночас автогаз подешевшав на 1,30 грн/л. У мережі «Укрнафта» автогаз подорожчав на 1 грн/л. На АЗС WOG дизельне пальне та ДП+ зросли в ціні на 1 грн/л.

Наразі найдорожчий бензин А-95 пропонує мережа Socar – 94,90 грн/л. Найвища ціна звичайного дизельного пального зафіксована у WOG – 106,90 грн/л, а преміального дизеля – 109,90 грн/л. Найдорожчий автогаз продають у також WOG – 56,90 грн/л, тоді як найнижча ціна на цей вид пального зберігається в «БРСМ-Нафті» – 50,99 грн/л.

За період із 26 вересня до 26 жовтня 2026 року ціни на пальне зросли в усіх представлених мережах АЗС. Найбільше подорожчав автогаз – на 8-12 грн за літр. Найсуттєвіше зростання зафіксовано у мережі WOG, де його ціна підвищилася з 44,90 до 56,90 грн/л, тобто на 12 грн/л. У Socar ціна зросла з 45,50 до 56,50 грн/л, в Oкко – із 45,50 до 56,50 грн/л, а в KLO – із 44,90 до 54,90 грн/л. В «Укрнафті» вартість газу зросла з 42,90 до 52,90 грн/л, в UPG із 43,90 до 52,90, а в «БРСМ-Нафті» – із 42,63 до 50,99 грн/л.

Водночас бензин А-95 за місяць змінився менш суттєво. В Oкко, Socar та «Укрнафті» його вартість залишилася незмінною, тоді як у UPG ціна зросла на 1 грн/л, у KLO – на 2 грн/л, у WOG – на 90 коп./л а в «БРСМ-Нафті» – на 2,30 грн/л. Преміальний бензин А-95+ подорожчав у чотирьох із представлених мереж: в UPG – на 1 грн/л, в «Укрнафті» – на 3 грн/л, у WOG – на 1,30 грн/л, а в KLO – на 3,60 грн/л.

Дизельне пальне також подорожчало в усіх мережах. Найбільше зростання звичайного дизеля зафіксовано в WOG – зі 100,90 до 106,90 грн/л.

Бензин А-100 також подорожчав у мережах: у WOG – з 99,90 до 102,90 грн/л, у KLO – з 99,90 до 101,90 грн/л, в UPG – з 99,90 до 100,90 грн/л.

Станом на 22 жовтня 2026 року найбільші мережі АЗС України змінили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 становить близько 90,60 грн за літр, а дизельного пального — 104,28 грн за літр, тоді як на окремих заправках дизель коштує до 109 грн.

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