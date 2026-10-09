Ціни на пальне в Україні: 9 жовтня змінилася вартість бензину, дизелю і газу
9 жовтня на українських АЗС змінилася вартість автомобільного газу, тоді як ціни на бензин і дизель у провідних преміальних мережах переважно залишилися стабільними. Водночас окремі оператори знизили ціни на деякі види пального.
Чергове підвищення цін на автогаз: сегмент LPG демонструє подальше здорожчання. Зокрема, мережі OKKO та SOCAR підняли ціну на газ на 1 гривню (до 47,90 грн/л), а мережа WOG також додала 1 гривню, встановивши найвищу ціну на ринку — 48,90 грн/л. Водночас дискаунтери («Укрнафта» та UPG) залишили ціни на газ без змін (43,40 грн/л та 44,90 грн/л відповідно).
Зниження цін на «Укрнафті»: мережа «Укрнафта» оновила прайс на бензин 95 (Energy), знизивши його вартість одразу на 3 гривні — до 88,90 грн/л, зрівнявши його зі стандартним бензином А-95.
Стабільність преміумсегменту: великі оператори (OKKO, WOG, SOCAR) тримають ціни на преміальні бензини та дизель без змін: бензини серії 100 коштують у межах 102,90–104,00 грн/л.
OKKO
Бензин Pulls 100: 102,90 грн
Бензин Pulls 95: 95,90 грн
Бензин А-95 Євро: 92,90 грн
ДП Pulls: 102,90 грн
ДП Євро: 99,90 грн
Газ: 47,90 грн (+1 грн)
WOG
Бензин 100: 102,90 грн
Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
Бензин 95 Євро: 92,90 грн
ДП Mustang: 102,90 грн
ДП Євро-5: 99,90 грн
Газ: 48,90 грн (+1 грн)
SOCAR
Бензин NANO 100: 104,00 грн
Бензин NANO 95: 97,90 грн
Бензин А-95: 94,90 грн
ДП NANO Extro: 104,00 грн
ДП NANO: 103,00 грн
Газ: 47,90 грн (+1 грн)
«Укрнафта»
Бензин 95 (Energy): 88,90 грн (−3 грн)
Бензин А-95: 88,90 грн
Бензин А-92: 86,90 грн
ДП (Energy): 99,90 грн
ДП: 97,90 грн
Газ: 43,40 грн
UPG
- Бензин UPG 100: 99,90 грн
- Бензин UPG 95: 91,90 грн
- Бензин A-95: 88,90 грн
- ДП upgDIESEL: 99,90 грн
- ДП EURO DIESEL: 97,90 грн
- Газ: 44,90 грн
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