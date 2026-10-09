Ціни на пальне в Україні: 9 жовтня змінилася вартість бензину, дизелю і газу

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9 жовтня на українських АЗС змінилася вартість автомобільного газу, тоді як ціни на бензин і дизель у провідних преміальних мережах переважно залишилися стабільними. Водночас окремі оператори знизили ціни на деякі види пального.

Чергове підвищення цін на автогаз: сегмент LPG демонструє подальше здорожчання. Зокрема, мережі OKKO та SOCAR підняли ціну на газ на 1 гривню (до 47,90 грн/л), а мережа WOG також додала 1 гривню, встановивши найвищу ціну на ринку — 48,90 грн/л. Водночас дискаунтери («Укрнафта» та UPG) залишили ціни на газ без змін (43,40 грн/л та 44,90 грн/л відповідно).

Зниження цін на «Укрнафті»: мережа «Укрнафта» оновила прайс на бензин 95 (Energy), знизивши його вартість одразу на 3 гривні — до 88,90 грн/л, зрівнявши його зі стандартним бензином А-95.

Стабільність преміумсегменту: великі оператори (OKKO, WOG, SOCAR) тримають ціни на преміальні бензини та дизель без змін: бензини серії 100 коштують у межах 102,90–104,00 грн/л.

OKKO

Бензин Pulls 100: 102,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Євро: 92,90 грн

ДП Pulls: 102,90 грн

ДП Євро: 99,90 грн

Газ: 47,90 грн (+1 грн)

WOG

Бензин 100: 102,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Євро: 92,90 грн

ДП Mustang: 102,90 грн

ДП Євро-5: 99,90 грн

Газ: 48,90 грн (+1 грн)

SOCAR

Бензин NANO 100: 104,00 грн

Бензин NANO 95: 97,90 грн

Бензин А-95: 94,90 грн

ДП NANO Extro: 104,00 грн

ДП NANO: 103,00 грн

Газ: 47,90 грн (+1 грн)

«Укрнафта»

Бензин 95 (Energy): 88,90 грн (−3 грн)

Бензин А-95: 88,90 грн

Бензин А-92: 86,90 грн

ДП (Energy): 99,90 грн

ДП: 97,90 грн

Газ: 43,40 грн

UPG

Бензин UPG 100: 99,90 грн

Бензин UPG 95: 91,90 грн

Бензин A-95: 88,90 грн

ДП upgDIESEL: 99,90 грн

ДП EURO DIESEL: 97,90 грн

Газ: 44,90 грн

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