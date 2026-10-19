Ціни на пальне в Україні на 19 жовтня 2026 року: вартість бензину і дизелю

0:00 / 0:00

Станом на 19 жовтня 2026 року кілька найбільших мереж АЗС України змінили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 становить 90,57 грн за літр, а дизельного пального — 101,98 грн за літр.

Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Порівняно з попереднім днем, у мережі UPG дизельне пальне подорожчало на 60 коп./л, ДП+ – на 60 коп./л, а автогаз – на 60 коп./л. У Socar ДП+ зріс у ціні на 1 грн/л, а автогаз – на 1,50 грн/л. У мережі KLO автогаз подорожчав на 50 коп./л.

Водночас в Окко, WOG, «Укрнафті» та «БРСМ-Нафті» ціни на пальне залишилися без змін. Вартість бензину А-95 та інших марок бензину в усіх семи мережах також не змінилася.

Наразі найдорожче пальне пропонують мережі Окко, WOG та Socar, тоді як найнижчі ціни традиційно зберігаються на АЗС «БРСМ-Нафта» та «Укрнафта».

Раніше стало відомо, скільки коштує бензин станом на 17 жовтня.

Станом на 16 жовтня 2026 року кілька найбільших мереж автозаправних станцій України змінили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 у представлених мережах становить близько 90,55 грн за літр, а дизельного пального — 100,84 грн.

Станом на 15 жовтня 2026 року кілька найбільших мереж АЗС України змінили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 у представлених мережах становить близько 90,34 грн за літр, а дизельного пального - 99,86 грн за літр.

Читай нас у