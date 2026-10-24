У Британії 70 поштових відділень TG Jones уже закрили або закриють — The Guardian

У Великій Британії цього року вже закрили 36 поштових відділень у магазинах TG Jones, а ще 34 мають припинити роботу до початку 2027 року. Загалом ідеться про 70 із 180 відділень, які працювали в мережі до затвердження її реструктуризації, повідомляє The Guardian.

Закриття магазинів і відділень

Мережа TG Jones раніше працювала під брендом WH Smith, однак торік її придбала та перейменувала компанія Modella. Із 450 магазинів, придбаних Modella, можуть закрити до 150. Приблизно 65 із них уже припинили роботу, ще щонайменше 46 мають закритися на початку наступного року.

Із 110 оголошених закриттів магазинів 70 припадають на точки, де працювали або ще працюють поштові відділення. Особливо постраждали Ессекс, Західний Мідленд, Уельс, Саффолк і Гартфордшир. В Ессексі припиняють роботу шість відділень, у Західному Мідленді — п'ять, в Уельсі — чотири.

У Стівеніджі, Бракнеллі та Орпінгтоні, а також у Галлі й Йорку протягом кількох місяців закриваються по два поштові відділення. У Телфорді в січні має припинити роботу останнє відділення.

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Пошук нових операторів

Більшість втрачених точок раніше замінили великі відділення Crown Post Office, де надавали повний спектр послуг, зокрема перевірку документів для посвідчень особи й паспортів, операції з водійськими правами та банківські послуги.

Post Office заявила, що шукає нових операторів для всіх локацій, де підтверджено закриття відділень у магазинах TG Jones. У деяких випадках, за даними компанії, надійшло понад 40 заявок від поштових операторів. Після закриття точки TG Jones уже відновило роботу відділення у Стерлінгу; постійне відділення в Іпсвічі планують відкрити в листопаді, а в Мейденгеді та Аксбриджі мають працювати тимчасові точки.

Профспілка працівників зв'язку CWU попередила, що закриття можуть залишити окремі райони без доступу до поштових послуг. За даними Post Office, майже третина малих і середніх підприємств користується місцевим відділенням щонайменше раз на тиждень, а понад половина — щонайменше раз на місяць.

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