У Британії інфляція цін у магазинах зросла до 2,1% — The Guardian

У Великій Британії річна інфляція цін у магазинах у жовтні прискорилася до 2,1% проти 1,4% у вересні. Це найвищий показник за два з половиною роки, повідомляє The Guardian з посиланням на Британський консорціум роздрібної торгівлі (BRC).

У BRC заявили, що роздрібні мережі почали перекладати на покупців частину витрат, які до цього переважно поглинали. Йдеться, зокрема, про подорожчання енергії та харчових інгредієнтів.

За словами генеральної директорки BRC Гелен Дікінсон, ритейлери впродовж двох років брали на себе значний обсяг додаткових витрат. Вона зазначила, що супермаркетам дедалі складніше стримувати підвищення цін на консервовані та фасовані товари.

Дорожчають продукти й непродовольчі товари

Річна продовольча інфляція в жовтні становила 2,9% після 2,5% місяцем раніше. Інфляція цін на непродовольчі товари, зокрема одяг і взуття, більш ніж подвоїлася — з 0,8% до 1,7% у річному вимірі.

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Дікінсон також повідомила, що напередодні Гелловіну торговці активно застосовували знижки, аби залучити покупців. Водночас це не дало змоги повністю стримати зростання цін на товари на полицях супермаркетів.

Тиск на домогосподарства

До жовтня роздрібні мережі здебільшого поглинали вищі витрати на сировину через слабкий попит. За даними опитувань, споживча впевненість у Британії різко знизилася від літа.

Окреме довгострокове дослідження професорки соціальної та публічної політики Університету Глазго Рут Патрік показало вплив вартості життя на сім’ї з низькими доходами. Серед учасників проєкту Changing Realities 73% за останній місяць купували товари в секції зі зниженими цінами, 62% змінили набір продуктів, а 63% не вмикали опалення навіть у холодну погоду.

Патрік також вказала, що високі ціни на бензин і дизель особливо впливають на родини, яким необхідний автомобіль для перевезення дітей з інвалідністю до школи та на медичні прийоми, а також на працівників, які їздять машиною на роботу.

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