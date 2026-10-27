У Британії кількість компаній у фінансовій скруті сягнула 738 тисяч — The Guardian

У Великій Британії кількість підприємств у значній фінансовій скруті в третьому кварталі 2026 року сягнула 738 144. Це на 1,6% більше, ніж за аналогічний період торік, і є найвищим показником від початку публікації звіту Red Flag компанією BTG у 2004 році, повідомляє The Guardian.

Найуразливіші галузі

Найбільше компаній зі значними фінансовими проблемами зафіксували у сфері допоміжних послуг — 118 695, будівництві — 108 340 та секторі нерухомості — 99 908.

У сфері гостинності кількість проблемних барів і ресторанів зросла на 5%, до 18 866. Кількість роздрібних продавців продуктів харчування та ліків у скрутному становищі збільшилася більш ніж на 7% — до 19 269. BTG, один із найбільших британських фахівців із питань неплатоспроможності, у лютому змінив назву з Begbies Traynor.

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Борги перед податковою службою

За даними, отриманими BTG через запит щодо доступу до інформації, станом на кінець серпня британський бізнес заборгував податковій службі HMRC 27,3 млрд фунтів стерлінгів несплаченого ПДВ, корпоративного податку та PAYE. Це менше за пікові 51,3 млрд фунтів під час пандемії COVID-19, однак перевищує допандемічний рівень у 11,4 млрд фунтів. Від часу піку заборгованість скоротилася приблизно на 24 млрд фунтів.

Генеральний директор BTG Марк Фрай пов’язав тиск на компанії зі зростанням витрат на працевлаштування, інфляцією, дорожчою енергією та високою вартістю запозичень. За його словами, ці чинники впливають як на роботу малого бізнесу, так і на здатність великих компаній конкурувати на міжнародному рівні.

Публікація даних вийшла напередодні представлення бюджету, від якого бізнес очікує додаткової підтримки. Прем’єр-міністр Енді Бернем раніше заявив про намір скоротити регуляторні бар’єри для компаній, спростити вимоги до корпоративної звітності та продовжити призупинення імпортних тарифів на товари, якими користується бізнес.

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