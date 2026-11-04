У Британії міністерка культури втрутилася в угоду Sky щодо ITV — Channel NewsAsia

4 листопада 2026 року міністерка культури Великої Британії Ліза Ненді формально втрутилася у запропоновану Sky угоду з придбання бізнесу ITV у сфері телемовлення вартістю 1,6 млрд фунтів стерлінгів. Про це повідомляє Channel NewsAsia. Вона попросила Управління з питань конкуренції та ринків і медіарегулятора Ofcom підготувати звіти про вплив угоди до 27 січня.

Занепокоєння щодо угоди

Минулого місяця Ненді заявила, що схиляється до втручання в цю угоду. Вона послалася на можливий вплив домовленості на плюралізм новин, вплив Sky на медійний ландшафт, а також доступність широкого спектра програм.

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У повідомленні вартість угоди також оцінюють приблизно у 2,15 млрд доларів. Sky має намір придбати телевізійний бізнес ITV.

Розгляд звітів

Після розгляду двох звітів Ненді поінформує парламент, йдеться у повідомленні. Регулятори мають надати оцінки впливу угоди у встановлений міністеркою строк.

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