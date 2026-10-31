У Британії на різдвяний період закриють два великі вокзали — The Guardian

У Великій Британії пасажирів попередили про значні перебої в русі поїздів у різдвяно-новорічний період через інженерні роботи на кількох завантажених залізничних напрямках. Роботи торкнуться лондонського вокзалу Паддінгтон і Бірмінгем-Нью-стріт, повідомляє The Guardian.

Обмеження в Лондоні та Бірмінгемі

Наймасштабніші роботи заплановані на коліях, що ведуть до Паддінгтона, зокрема передбачена заміна залізничного вузла поблизу міста Слау. Більшість рейсів Great Western до Уельсу та заходу Англії з 27 грудня до 4 січня починатимуть і завершуватимуть маршрут у Редінгу. Частину поїздів спрямують в об’їзд через Оксфорд до лондонського вокзалу Юстон.

Рух поїздів Elizabeth line на захід від Паддінгтона та Heathrow Express після Різдва не відновлять до 31 січня. Вокзал Бірмінгем-Нью-стріт буде закритий від початку Святвечора до 29 грудня для заміни системи електропостачання. Поїзди не зупинятимуться на станції та не проходитимуть через неї, а до центру Бірмінгема курсуватимуть замінні автобуси.

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Зміни на інших напрямках

На Святвечір частково обмежать рух Східною головною лінією між Лондоном, північним сходом Англії та Шотландією. Через роботи в Донкастері пасажирам рейсів LNER та інших перевізників доведеться долати частину маршруту між Ньюарком і Йорком замінними автобусами, що додасть до поїздки близько двох годин.

З Різдва на 10 днів закриють лінію Great Eastern, що пролягає від лондонського вокзалу Ліверпуль-стріт, для заміни колій у східній частині Лондона. Це означає відсутність прямих поїздів між Норвічем і Лондоном та припинення руху Greater Anglia й Elizabeth line через цю ділянку. Також із Різдва на шість тижнів сповільниться рух поїздів TransPennine між Лідсом і Манчестером через закриття станції Гаддерсфілд.

На роботи планують витратити близько 152 млн фунтів стерлінгів для підвищення надійності та пропускної спроможності мережі. Network Rail заявила, що більшість маршрутів залишатимуться відкритими, а дні між Різдвом і Новим роком є найменш завантаженим періодом для проведення великих проєктів.

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