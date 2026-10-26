У Великій Британії юридичні фірми Harcus Parker і Hausfeld подали до Апеляційного трибуналу з питань конкуренції заявку на груповий позов проти Visa та Mastercard. Заявники прагнуть домогтися компенсацій для компаній, які, за їхніми твердженнями, переплачували за карткові платежі клієнтів із жовтня 2020 року.

Як повідомляє The Guardian, вимоги стосуються багатосторонніх міжбанківських комісій, які встановлюють Visa та Mastercard. Підприємства сплачують ці комісії через банки щоразу, коли клієнт розраховується дебетовою, кредитною або передплаченою карткою. Заявники вважають, що нестача конкуренції дала платіжним системам змогу встановлювати для бізнесу вищі комісії.

Потенційні компенсації

За оцінкою джерел, обізнаних із позовом, сума вимог разом із відсотками може становити близько £5 млрд. Йдеться про повернення комісій, стягнутих протягом шести років, зокрема у період 2020–2026 років.

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Якщо заявку схвалять, приблизно 1 млн британських компаній, організацій і благодійних установ із доходом менш ніж £100 млн автоматично включать до вимог, якщо вони не відмовляться від участі. Для кожної з таких організацій компенсація може становити кілька тисяч фунтів. Більші компанії повинні будуть самостійно приєднатися до справи; їхні вимоги можуть сягати десятків мільйонів фунтів.

Позиція платіжних систем

У Mastercard заявили, що не погоджуються з підставами позову та назвали його спекулятивним. Компанія наголосила, що міжбанківські комісії відіграють важливу роль у британській платіжній системі й забезпечують швидкі та безпечні розрахунки. Visa також заявила, що вважає ці комісії важливою складовою безпечної цифрової платіжної екосистеми для споживачів, торговців і банків.

Фінансування справи забезпечує лондонська компанія Bench Walk Advisors. Груповий позов очолює британський бізнесмен і колишній керівник у туристичній галузі Стівен Аллен, який із 2021 року веде кілька групових судових процесів проти Visa та Mastercard. Розгляд справи може тривати роками.

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