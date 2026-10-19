У Дії буде нова послуга для будівництва приватних будинків

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У застосунку та на порталі «Дія» розробляють нову послугу, яка дозволить онлайн подавати повідомлення про початок будівництва або реконструкції приватних, садових та дачних будинків до двох поверхів (без урахування мансарди), а також гаражів і господарських споруд.

Автоматичне заповнення даних із реєстрів та можливість відстеження статусу заявки позбавлять громадян потреби особисто відвідувати держустанови.

Послуга охоплює будинки площею до 500 кв. м за наявності будівельного паспорта або до 200 кв. м за спрощеною схемою намірів забудови. Наразі триває набір на бета-тестування: повнолітні громадяни з Дія.Підписом та зареєстрованими в ЄДЕССБ документами можуть подати заявку на участь через форму на сайті «Дії» до кінця жовтня 2026 року.

Джерело: Офіційний сайт «Дія».

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