У Гренландії відкрили міжнародний аеропорт в Ілуліссаті — Fortune

У місті Ілуліссат у Гренландії відкрили міжнародний аеропорт із новою злітно-посадковою смугою, розрахованою на великі пасажирські літаки. Як повідомляє Fortune, проєкт має сприяти розвитку туризму й диверсифікації економіки острова, яка досі значною мірою залежить від рибальства.

Перший міжнародний рейс із Копенгагена до Ілуліссата відбувся у четвер. Літак Airbus A330neo державної авіакомпанії Air Greenland перевіз 169 пасажирів, серед яких був прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен. Він назвав аеропорт однією з найбільших інвестицій в історії острова та пов'язав економічний розвиток із прагненням Гренландії до майбутньої незалежності від Данії.

Прямі рейси до міста айсбергів

Ілуліссат, який називають містом айсбергів, розташований на західному узбережжі Гренландії та має близько 5 тисяч жителів. Це третє за розміром місто острова й один із його найпопулярніших туристичних напрямків. Воно розташоване більш ніж за 550 кілометрів на північ від столиці Нуука, а автомобільного сполучення з іншими великими містами немає.

Раніше мандрівники могли дістатися Ілуліссата круїзним судном, невеликим літаком з Ісландії або через інші авіавузли Гренландії з пересадкою на менший літак. Новий термінал має площу 5 тисяч квадратних метрів, а довжина нової злітно-посадкової смуги становить 2200 метрів.

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Air Greenland планує виконувати до шести рейсів на тиждень між Копенгагеном та Ілуліссатом у пік наступного літнього сезону. Icelandair також планує виконувати рейси великими літаками зі свого вузлового аеропорту в Кеблавіку. Greenland Airports розраховує залучити до Ілуліссата авіакомпанії зі США та континентальної Європи.

Туризм зростає повільніше за очікування

Кількість міжнародних відвідувачів Гренландії зросла щонайменше на 65% від 2018 року й у 2024 році майже сягнула 150 тисяч. Водночас очікуваного туристичного буму поки не сталося: того року туризм забезпечив менш як 5% валового внутрішнього продукту території, а готельна та інша інфраструктура залишаються обмеженими.

Частина місцевих жителів також висловлює занепокоєння можливим впливом масового туризму на вразливу природу, населення та інфраструктуру Ілуліссата. Колишній регіональний мер Палле Єріміассен зазначив, що туристи можуть принести місту нові доходи, однак їхню кількість необхідно контролювати.

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