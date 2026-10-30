У Японії інфляція у Токіо без свіжих продуктів зросла на 2,6% — Channel NewsAsia

У Японії річна інфляція в Токіо без урахування свіжих продуктів у жовтні 2026 року становила 2,6%, перевищивши цільовий рівень Банку Японії у 2%. За даними Channel NewsAsia, показник знизився порівняно з 2,7% у вересні.

Дані щодо споживчих цін

Базовий індекс споживчих цін у Токіо, який включає ціни на паливо, але не враховує свіжі продукти, зріс на 2,6% у річному вимірі. Показник відповів медіанному прогнозу ринку, свідчать урядові дані.

Інший індекс, який виключає вплив мінливих цін на свіжі продукти та паливо, також зріс на 2,6% у жовтні. У вересні він підвищився на 2,9%. Банк Японії уважно стежить за цим показником як за точнішим індикатором тенденцій інфляції.

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Очікування щодо ставок

Показники Токіо вважають випереджальним індикатором загальнонаціональної динаміки цін. Вони підтримують позицію центробанку, за якою стабільне зростання цін виробників має привести до ширшого та швидшого підвищення споживчих цін.

Минулого місяця Банк Японії підвищив свою ставку до максимуму за 31 рік. Голова центробанку сигналізував, що регулятор зосередився на недопущенні перевищення базовою інфляцією цільового рівня, що вказує на можливість подальшого підвищення ставок.

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