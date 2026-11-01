У Кенії біженка з ДР Конго заявила про працевлаштування близько 28 людей — Nation Kenya

Біженка з Демократичної Республіки Конго Мубалама Адель, яка живе в таборі біженців Какума в окрузі Туркана на півночі Кенії, розвинула швейний бізнес. За її словами, підприємство безпосередньо працевлаштувало близько 28 людей із громади біженців. Адель також відкрила школу кравецтва, де нині навчаються понад 27 студентів, повідомляє Nation Kenya.

Від однієї машини до виробництва

Адель прибула до Какуми у 2019 році та намагалася утримувати десятьох дітей в умовах обмежених ресурсів і нестачі роботи. У 2020 році, під час пандемії Covid-19, вона стала однією з приблизно 300 жінок-біженок, які пройшли професійне навчання в технічному інституті Don Bosco. Протягом наступних двох років вона разом з іншими учасниками програми шила захисні маски.

У 2023 році Адель заощадила 50 тисяч шилінгів, придбала швейну машину та орендувала невелике приміщення для майстерні. За шість місяців вона найняла помічника, а згодом збільшила кількість обладнання з однієї до 13 промислових швейних машин. Її компанія Peace House Innovations Limited виготовляє сукні, чоловічий одяг, шкільну форму, постільну білизну, капелюхи, сумки для ноутбуків і подушки.

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Навчання та плани розширення

Підприємниця продає товари переважно в Какумі та Найробі, а частину продукції експортує. Для пошуку покупців вона разом із чоловіком використовує Instagram, Facebook і WhatsApp. Адель повідомила, що отримала кредит на 1,4 млн шилінгів у місцевому банку, однак цих коштів недостатньо для запланованого розширення, а щомісячний платіж за позикою становить 100 тисяч шилінгів.

Серед проблем вона назвала обмежений ринок збуту, низьку купівельну спроможність мешканців табору, подорожчання матеріалів та витрати на електроенергію. За її словами, швейний бізнес приносить щонайменше 70 тисяч шилінгів на місяць. Крім того, Адель відкрила комп’ютерний коледж для мешканців табору, де базових цифрових навичок навчаються 64 студенти.

Адель є бенефіціаркою проєкту Women’s Leadership, Access, Empowerment and Protection, який UN Women реалізує в Какумі та поселенні Калобеєй за підтримки уряду Японії. За даними Міжнародної фінансової корпорації, підприємництвом у таборі займаються 7% жінок проти 23% чоловіків.

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