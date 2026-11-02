У Кветті планують розширити жіночу виставку до 300 стендів — Dawn

У пакистанській Кветті близько 100 підприємств, очолюваних жінками, представили покупцям товари місцевого виробництва на дводенній торговельній виставці Women Entrepreneurs Expo. Під час відкриття заходу влада провінції Белуджистан заявила про намір полегшити жінкам-підприємицям доступ до фінансової допомоги та бізнес-кредитів, повідомляє Dawn.

Плани розширення виставки

Виставку відкрили у виставковому центрі BUITEMS Expo Centre. Її організували Рада з інвестицій і торгівлі Белуджистану спільно з Управлінням розвитку торгівлі Пакистану. Радниця головного міністра Белуджистану з питань розвитку жінок Рубаба Буледі відкрила захід та повідомила про плани збільшити кількість стендів на наступній виставці зі 100 до 300.

За її словами, Департамент розвитку жінок братиме активну участь у підтримці бізнесів, якими керують жінки, допомагатиме їм отримувати фінансову підтримку й кредити, а також працюватиме над проблемами, з якими стикаються підприємиці.

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Вихід на нові ринки

Заступник голови провінційної ради з інвестицій Білал Хан Какар заявив, що ініціативу підтримують головний міністр Белуджистану Мір Сарфраз Бугті та федеральний міністр Джам Камал Хан. За його словами, мета заходу — допомогти жінкам налагодити комерційні зв’язки та досягти економічної самостійності.

Секретар Управління розвитку торгівлі Пакистану Шехріяр Тадж зазначив, що WEXNET із 2000 року провела приблизно 12 виставок по всій країні, щоб поєднати жінок-підприємиць із новими покупцями. Організатори також прагнуть надати місцевим засновницям бізнесів доступ до національних і міжнародних ринків.

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