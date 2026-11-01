Підприємці та працівники в Манжимапі, на півдні Західної Австралії, закликали скасувати обмеження у програмі робочих туристичних віз. На їхню думку, скорочення кількості продовжень віз на другий і третій роки може позбавити місцеві заклади та ферми необхідних працівників, повідомляє ABC News Australia.

Залежність бізнесу від бекпекерів

Власник пабу Пол Фаулер заявив, що понад 70% його персоналу становлять бекпекери. За його словами, заклад щороку змінює від 50 до 80 таких працівників, а без них не матиме робочої сили. До оголошення змін Фаулер придбав ще один паб у сусідньому Пембертоні та планував укомплектувати його бекпекерами.

Манжимап, розташований за 290 кілометрів на південь від Перта, є регіональним центром туризму та сільського господарства. Федеральне рішення сповільнити розгляд візових заяв у серпні критикували фермерські та регіональні громади. Прем'єр Західної Австралії Роджер Кук звертався до федерального міністра імміграції Тоні Берка з проханням переглянути обмеження.

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Побоювання працівників

У Міністерстві внутрішніх справ Австралії заявили, що скорочення має забезпечити довгострокову стійкість програми. Відомство також повідомило, що співпрацюватиме з галузями, аби вони могли отримувати потрібну робочу силу.

Італієць Роберто Спадотто приїхав до Манжимапа працювати на фермі, де збирав авокадо та броколі для виконання візових умов. Після 88 днів такої роботи й продовження візи він почав керувати пабом Фаулера разом із партнеркою Джулією Коломбо. Пара, яка провела в регіоні близько чотирьох років, планувала оселитися в Австралії.

Італійка Валері Касто після роботи в розсаднику почала працювати кухаркою. Вона сказала, що майбутні зміни відлякують частину її знайомих від поїздки до Австралії, оскільки кілька місяців фермерської роботи можуть бути складними, а продовження візи не гарантоване. Фермер із Пембертона Гевін Бут також розповів, що французька працівниця, дізнавшись про необхідність участі в лотереї на 5 тисяч місць для третього року візи, залишила Австралію.

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