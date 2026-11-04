Металургійна та електротехнічна промисловість Німеччини може втратити ще 300 тисяч робочих місць упродовж найближчих двох-трьох років. Про це попередив голова об’єднання роботодавців Gesamtmetall Олівер Цандер, повідомляє Anadolu Agency.

Прогноз роботодавців

За словами Цандера, за останні сім років у цих галузях уже скоротили 350 тисяч робочих місць. Це, за його оцінкою, щороку коштує економіці 42 млрд євро доданої вартості.

Нові скорочення можуть зменшити кількість зайнятих приблизно з 3,7 млн до 3,4 млн осіб, а щорічні втрати доданої вартості можуть сягнути ще близько 35 млрд євро. Цандер заявив, що це буде найнижчий рівень зайнятості в галузі з часу возз’єднання Німеччини 1990 року.

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Тиск на виробників і суперечка про зарплати

Німецькі виробники, за даними видання Bild, стикаються з конкуренцією з боку дешевшої китайської продукції, високими витратами на працю та енергію, бюрократією і митами США. Профспілка IG Metall також вказала на помилки менеджменту, зокрема керівників автомобільних компаній.

Попередження пролунало на тлі спору щодо оплати праці. IG Metall вимагає підвищення зарплат на 5%, а представники профспілки закликають до попереджувальних страйків. Профспілка відкинула пропозицію роботодавців підвищити оплату на 1,8% до кінця 2028 року як недостатню. Цандер назвав ситуацію для багатьох компаній катастрофічною та заявив, що вимога профспілки може поставити під загрозу додаткові робочі місця.

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