У Німеччині подали позов проти Shein через хімікати в одязі — Der Spiegel

Німецька екологічна організація Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала позов проти онлайн-платформи Shein до Земельного суду Берліна II через хімічні речовини в одязі, що продавався на платформі. Як повідомляє Der Spiegel, позов ґрунтується на дослідженні Бременського інституту довкілля, проведеному на замовлення DUH.

За даними цього дослідження, сім із 18 перевірених товарів не відповідали граничним показникам, установленим у ЄС. Зокрема, у куртці для підлітків вміст речовини з групи PFAS перевищував допустимий рівень більш ніж у 12 тисяч разів.

Перевищення у взутті

PFAS застосовують для надання тканинам водо-, жиро- та брудовідштовхувальних властивостей. Деякі з цих речовин можуть впливати на обмін речовин, гормональну та імунну системи, а частину з них підозрюють у канцерогенності.

У парі чобіт дослідники виявили 179 тисяч міліграмів на кілограм пластифікатора DEHP, тоді як дозволені показники мають бути нижчими за 1 тисячу міліграмів на кілограм. DEHP належить до фталатів — речовин із гормоноподібними властивостями, які можуть негативно впливати на фертильність.

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Вимоги DUH і відповідь компанії

За інформацією DUH, Shein прибрала відповідні товари з асортименту. Водночас організація вимагає, щоб компанія підписала зобов’язання утримуватися від таких порушень надалі. Запитувана заборона, за позицією DUH, має стосуватися не лише перевірених товарів, а й аналогічних порушень. Адвокатка Кароліне Борвік заявила, що за кожне майбутнє порушення організація проситиме суд призначити грошове стягнення до 250 тисяч євро.

У Shein назвали вимоги DUH надмірними та непропорційними. Компанія повідомила, що перевірила весь свій німецький каталог товарів щодо PFAS, посилила вимоги до продавців стосовно тестування на ці речовини та розширила автоматизований скринінг усіма мовами маркетплейсу.

Керівниця DUH Барбара Мец заявила, що організація з грудня шість разів надсилала Shein попередження — зокрема через грінвошинг, відсутність енергетичних маркувань, оманливу рекламу та заборонені хімікати в текстилі.

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