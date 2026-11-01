У Пакистані 39 704 компанії визнали неактивними через неподання звітності — Dawn

У Пакистані Комісія з цінних паперів і бірж (SECP) уперше позначила 39 704 компанії як неактивні за рішенням реєстратора. Причиною стало те, що вони протягом чотирьох років не подавали річні звіти та/або фінансову звітність, повідомляє Dawn.

Обмеження для компаній

Статус неактивності відображатиметься в системі SECP і буде доступним банкам та іншим зацікавленим сторонам. Такі компанії не зможуть відкривати нові банківські рахунки, доки не подадуть прострочені документи до комісії та не відновлять активний статус.

Також їм буде недоступне користування фінансовими послугами та реєстрація змін у складі директорів. Подання щорічних декларацій і, за потреби, фінансової звітності передбачене Законом про компанії 2017 року.

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Дані корпоративного реєстру

Найбільше компаній із новим статусом припадає на Лахор — 13 927, Ісламабад — 13 859 і Карачі — 4 868. Ще 2 031 компанія припадає на Пешавар, 1 861 — на Мултан, 1 384 — на Фейсалабад, 1 102 — на Гілгіт, 436 — на Кветту та 236 — на Суккур.

Станом на 30 вересня у Пакистані було зареєстровано 317 002 компанії. У 2026 фінансовому році SECP зареєструвала 43 559 нових підприємств — на 24% більше, ніж роком раніше. За даними комісії, 99,9% нових компаній реєструють онлайн, а резервування назви та процедура інкорпорації повністю цифровізовані.

Голова SECP Кабір Ахмед Сідху заявив, що чистий і надійний реєстр є основою довіри у корпоративному секторі. За його словами, комісія прагне захистити цілісність фінансової системи, водночас залишаючи компаніям можливість відновити відповідність вимогам.

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