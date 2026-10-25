У Пакистані банки не надають МСП фінансування на 2,2 трлн рупій — Dawn

В Ісламабаді радник прем’єр-міністра Пакистану з питань промисловості та виробництва Харун Ахтар Хан заявив, що банки не надають кредити малим і середнім підприємствам у межах запланованого фінансування обсягом 2,2 трлн пакистанських рупій. Про це повідомляє Dawn.

Ціль фінансування до 2028 року

Під час консультаційної зустрічі Хан закликав регуляторів, зокрема Державний банк Пакистану та Комісію з цінних паперів і бірж Пакистану, сприяти розвитку малих кредитів, лізингу та страхового покриття для малого й середнього бізнесу.

Учасникам зустрічі повідомили, що прем’єр-міністр Шехбаз Шаріф раніше доручив збільшити загальний обсяг фінансування малих і середніх підприємств із 1,1 трлн до 2,2 трлн пакистанських рупій до 2028 року. Він також доручив спростити процедури кредитування, поліпшити координацію з бізнес-кластерами та допомагати підприємствам, які мають право на фінансування, отримувати кошти.

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Скарги підприємців на процедури

Консультації провели після скарг представників різних секторів на те, що банки не видають фінансування малому та середньому бізнесу. У зустрічі взяли участь представники підприємств, бізнес-кластерів, банків, Державного банку Пакистану та профільних урядових відомств.

Представники бізнесу вказали на фінансові обмеження та процедурні бар’єри, які ускладнюють отримання кредитів для розширення діяльності, поповнення оборотного капіталу й використання ділових можливостей. Серед проблем вони назвали відсутність у банків стандартизованих форм заявок, переліків необхідних документів, а також належного підтвердження отримання заяв і повідомлення про ухвалені рішення.

Учасники закликали банки поліпшити оцінювання позичальників за грошовими потоками, задокументованими операціями та допустимими альтернативними формами застави або забезпечення. За словами Хана, обмежений доступ до фінансування стримує розвиток багатьох життєздатних малих і середніх підприємств, які роблять внесок у ВВП, експорт і несільськогосподарську зайнятість країни.

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