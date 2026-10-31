У Пакистані виробників шин зобов’язали встановити моніторинг до 30 листопада — Dawn

У Пакистані Федеральне управління доходів (FBR) зобов’язало всіх зареєстрованих виробників шин до 30 листопада встановити системи електронного моніторингу виробництва. Вони мають фіксувати випуск продукції в режимі реального часу та передавати дані податковим органам, повідомляє Dawn.

Відповідну вимогу FBR видало в п’ятницю через Загальний наказ із податку з продажу №32 за 2026 рік. Електронний моніторинг є частиною плану відомства щодо скорочення розриву між надходженнями податку з продажу та його потенційним обсягом, який FBR оцінює у 3,7 трлн пакистанських рупій.

Контроль виробництва

Виробники повинні встановити визначене обладнання та програмне забезпечення на кожному пресі вулканізації, конвеєрі відведення або фінішній лінії. Система рахуватиме кожну вулканізовану шину, відрізнятиме фактичне виробництво від холостих циклів, технічного обслуговування та циклів прогрівання, а також виявлятиме невулканізовані шини.

За затвердженими даними про складські одиниці система також ідентифікуватиме продукцію за діаметром, шириною, дизайном або малюнком протектора та вагою. FBR уповноважило компанію ISSM Labelling Solutions (Pvt) Ltd надавати рішення для електронного моніторингу в шинній промисловості.

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Постачальник має забезпечити захищену передачу даних до центральної системи контролю FBR, а також фіксувати непередбачені зупинки, відмови обладнання, втручання в роботу системи, перебої та спроби обійти засоби моніторингу. Система вестиме журнали аудиту, формуватиме виробничі звіти й аналітичні дані для звірки та застосування законодавства про податок із продажу.

Перші дев’ять компаній

FBR спочатку визначило дев’ять підприємств для впровадження системи: Ghandhara Tyre and Rubber Company Ltd, Service Long March Tyres Ltd, Service Tyres (Private) Ltd, Panther Tyres Ltd, Diamond Tyres Ltd, Service Industries Ltd, Ghauri Tyre and Tube (Pvt) Ltd, Crown Tyres Ltd та United Rubber (Pvt) Ltd. Водночас відомство наголосило, що перелік не є вичерпним і вимога поширюється на всіх зареєстрованих виробників шин.

Виробникам заборонено вивозити шини зі своїх виробничих майданчиків без проходження передбаченого електронного моніторингу. Вони також мають забезпечити ІТ-інфраструктуру, зв’язок, електропостачання, доступ до обладнання та сплачувати встановлені збори. Керівники підрозділів внутрішніх доходів повинні призначити відповідальних осіб для координації встановлення системи та звітування про хід її запровадження.

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