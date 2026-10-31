У ПАР шукають інвестора для курорту Кейп-Відал на 50 років — TimesLIVE

У ПАР парк водно-болотних угідь іСіманґалісо розпочав процедуру залучення приватного партнера до реконструкції, управління та експлуатації курорту Кейп-Відал. Термін проєкту становитиме 50 років: до чотирьох років відведуть на розвиток об’єкта, ще 46 років — на його роботу, повідомляє TimesLIVE.

Курорт розташований у східній частині парку іСіманґалісо, поблизу міста Сент-Люсія. Адміністрація парку планує залучити приватний капітал для модернізації об’єкта та перетворення його на туристичний комплекс рівня трьох-чотирьох зірок. У тендерній документації зазначено, що проєкт відповідає стратегії комерціалізації парку, спрямованій на ефективніше використання активів і збільшення доходів.

Приватні партнери для природоохоронних об’єктів

Влада ПАР дедалі частіше залучає бізнес до управління державними активами, які не вважає основними для своєї діяльності. За даними видання, на обслуговування державного боргу з бюджету щодня витрачають близько 1,2 млрд рандів.

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Раніше Ezemvelo KZN Wildlife, що управляє понад 800 тисячами гектарів земель у провінції Квазулу-Натал і більш як 90 природоохоронними територіями, також почала шукати партнера з приватного сектору. Організація пояснила перегляд підходу фінансовими та операційними труднощами в утриманні великої природоохоронної території.

Концесія для заповідника та зерносховищ

У провінції Гаутенг департамент довкілля запропонував бізнесу концесію на розвиток, управління та експлуатацію природного заповідника Сейкербосранд площею близько 18 тисяч гектарів. Держава збереже право власності на землю й активи, а приватний оператор має сплачувати щомісячну орендну плату не менш як 80 тисяч рандів. Термін концесії може становити щонайменше 25 років.

Окремо влада провінції Норт-Вест шукає приватних партнерів для управління трьома державними зерносховищами — Спрінгбокпан, Краайпан і Врейхоф — протягом 25 років. Їхня сукупна місткість становить 180 тисяч тонн зерна. У департаменті сільського господарства та розвитку сільських районів заявили, що прагнуть залучити інвестора для відновлення, розвитку й сталого управління цими об’єктами.

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