У Пенджабі запустили план на 2 трлн рупій для розвитку експорту — Dawn

У Лахорі, Пакистан, очільниця уряду провінції Пенджаб Мар’ям Наваз запустила план Punjab Innovation for Value, Opportunity and Transformation (PIVOT) на 2026–2029 роки. Стратегія вартістю близько 2 трлн рупій має перетворити Пенджаб на промисловий центр, орієнтований на експорт. Як повідомляє Dawn, влада розраховує збільшити експорт на 6,8 млрд доларів, створити 162 тисячі прямих робочих місць і підтримати понад мільйон родин.

Мар’ям Наваз заявила, що реалізацію програми відстежуватимуть, а її результати оцінюватимуть за обсягами інвестицій, зміцненням бізнесу, експортом і можливостями працевлаштування. Вона також закликала інвесторів із Пакистану та інших країн вкладати кошти в економіку провінції.

Пільгове фінансування та інвестиції

Одним з основних елементів PIVOT стане Програма стратегічного стимулювання торгівлі (STEP), для якої запровадили цифровий портал. У її межах уряд передбачає 300 млрд рупій пільгового фінансування для визначених комерційних категорій за ставками від нуля до 5% — відповідно до умов програми.

Загальна інвестиційна модель поєднує 1,089 трлн рупій державних вкладень і цільові 906 млрд рупій інвестицій приватного сектору. Із цього обсягу 753,7 млрд рупій планують спрямувати на нарощування промислового виробництва, збільшення доданої вартості та довгострокову експортну конкурентоспроможність.

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Ще по 50 млрд рупій передбачено для встановлення сонячних енергосистем і систем накопичення енергії, а також для відшкодування мит на обладнання. Такі заходи мають допомогти виробникам модернізувати підприємства, впроваджувати технології та відповідати міжнародним стандартам якості.

Галузі та цифровізація

План охоплює виробництво одягу й текстилю, спортивних товарів, шкіряних виробів і взуття, хірургічних інструментів, фармацевтики, вентиляторів, столових приборів, сталі та кераміки. Уряд також передбачає створення випробувальних лабораторій, сертифікаційних центрів і промислової інфраструктури для підприємств.

Для переробки аграрної продукції PIVOT передбачає чотири спеціалізовані агропереробні парки — у Саргодзі, Ханевалі, Окарі та Бхаккарі. Ініціатива також стосується туризму, цифрових послуг і розвитку навичок працівників. Через проєкт E-Biz влада Пенджабу має намір перевести в цифровий формат 300 адміністративних послуг, а 2 тисячі компаній — залучити до платформ електронної комерції.

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