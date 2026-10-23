У Польщі безробіття у вересні залишилося на рівні 5,8% — RMF24

У Польщі рівень безробіття у вересні 2026 року становив 5,8% і не змінився порівняно із серпнем. Такі дані оприлюднило Головне статистичне управління Польщі, повідомляє RMF24. Показник також підтвердив попередню оцінку Міністерства сім’ї, праці та соціальної політики Польщі.

Кількість безробітних дещо скоротилася

У вересні в польських службах зайнятості було зареєстровано 907 тисяч безробітних. У серпні їхня кількість становила 909,5 тисячі осіб. Отже, протягом місяця число зареєстрованих безробітних зменшилося на 2,5 тисячі осіб.

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За інформацією RMF24, експерти вважають таку зміну незначною, оскільки вона не має істотного впливу на загальну ситуацію на ринку праці.

Зросла кількість нових реєстрацій

Водночас у вересні зросла кількість людей, які зареєструвалися як безробітні. За місяць таких реєстрацій було 108,9 тисячі, тоді як у серпні — 87,6 тисячі. Таким чином, у вересні кількість нових реєстрацій була на 21,3 тисячі більшою, ніж місяцем раніше.

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