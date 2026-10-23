У Польщі почали будувати завод деталей для двигунів Airbus і F-35 — RMF24

У Ряшеві, Польща, компанія Pratt & Whitney Polska розпочала будівництво нового заводу вартістю 100 млн доларів. На підприємстві виготовлятимуть високотехнологічні компоненти авіаційних двигунів для цивільної та військової авіації, повідомляє RMF24.

Диски турбін для авіації

Будівництво стартувало на території кампусу компанії в Ряшеві. У виробничій залі площею 9 тис. квадратних метрів виготовлятимуть передові елементи авіадвигунів. Завершити будівництво та повністю запустити об'єкт планують протягом 24 місяців.

На новому підприємстві мають працювати 120 людей. Воно спеціалізуватиметься на передовому виробництві та обробці матеріалів. У Ряшеві випускатимуть диски турбін — компоненти, що працюють за високих температур, великих швидкостей і значних навантажень.

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Очільник Pratt & Whitney Polska Пйотр Овсицький назвав диски турбін одними з найбільш технологічно складних і навантажених елементів авіаційних двигунів. Компоненти з Ряшева, зокрема, використовуватимуть у двигунах GTF для літаків Airbus A320 та Airbus A220. Деталі також мають застосовуватися у двигунах винищувачів F-35.

Збільшення потужностей RTX

Інвестицію в Ряшеві реалізують паралельно з проєктом компанії у Колумбусі у США, вартість якого оцінюють у 200 млн доларів. За словами Овсицького, обидва проєкти дадуть змогу групі RTX збільшити глобальні виробничі потужності з випуску критичних компонентів приблизно на 30%.

Вибір Ряшева пов'язують із досвідом місцевих працівників, сформованою довірою та промисловою базою авіаційного кластера Долина Лотнича. За оцінкою компанії, інвестиція може створити додаткові робочі місця у місцевих кооперантів. RTX працює в Польщі 50 років, має в країні майже 10 тис. працівників, близько 4,5 тис. з яких зайняті в Ряшеві.

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