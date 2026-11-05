У Samsung Electronics подали заявку на створення шостої профспілки — Korea Herald

У Південній Кореї в Samsung Electronics подали заявку на створення шостої профспілки. Заявку до міністерства праці подали напередодні, повідомляє Korea Herald з посиланням на представників профспілок.

Заявка на нову профспілку

За даними найбільшої профспілки Samsung Electronics, до якої переважно входять працівники підрозділу з виробництва напівпровідників, нове об’єднання створюють колишні та нинішні керівники другої за чисельністю профспілки компанії.

Друга за чисельністю профспілка представляє працівників підрозділу Device Experience, який відповідає за споживчу електроніку та мобільні пристрої Samsung.

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Заяви про внутрішні суперечки

Неназваний представник профспілок заявив, що внутрішні розбіжності між колишнім і чинним керівництвом меншої профспілки посилилися. За його словами, це могло спонукати до спроби створити окрему організацію.

Водночас друга за чисельністю профспілка Samsung Electronics заперечила зв’язок між внутрішніми суперечками та планами створити шосту профспілку.

Працівники Device Experience

Очікується, що нова профспілка зосередиться на працівниках підрозділу Device Experience. Її організаційна структура та сфери діяльності наразі ще не підтверджені.

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