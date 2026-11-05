У Саудівській Аравії Генеральна організація соціального страхування (GOSI) надала підприємствам, які припинили діяльність і залишили саудівський ринок, можливість претендувати на списання 100% непогашеної заборгованості за соціальним страхуванням. Для цього вони мають відповідати затвердженим вимогам, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Ініціатива має допомогти таким компаніям урегулювати накопичені фінансові зобов’язання, закрити незавершені справи та завершити передбачені правилами процедури припинення діяльності. За даними видання, GOSI повідомила компанії та підприємства про зміни у сервісах для бізнесу, до яких належить і механізм списання заборгованості.

Врегулювання зобов’язань

За оцінкою GOSI, підхід має сприяти врегулюванню фінансових і адміністративних зобов’язань бізнесів, що вже не працюють на ринку. Він також може зменшити навантаження на їхніх власників, дозволити їм упорядкувати фінансові справи та не залишати старі зобов’язання перешкодою для можливого повернення до комерційної діяльності — відповідно до чинних правил.

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Зміни є частиною ширшого пакета оновлень сервісів GOSI для роботодавців і бізнесу. Їх запроваджують з урахуванням пропозицій, отриманих під час зустрічей посадовців із представниками ділових кіл за участі торговельних палат.

Цифрові послуги та платежі

Організація також оновлює послуги з реєстрації підприємств, припинення їхньої діяльності та ведення даних про власність. Заявлена мета змін — усунути повторювані технічні проблеми, поліпшити цифрові сервіси та пришвидшити обробку операцій.

Через застосунок GOSI Business роботодавці можуть сплачувати суми понад 30 тис. саудівських ріялів, або близько 8 тис. доларів, кількома платежами. Оновлення також передбачають пояснення причин відмов у заявах щодо виробничих травм та операціях, пов’язаних з учасниками системи. Через GOSI Business і Tawakkalna користувачів інформуватимуть про отримання, схвалення, повернення чи відхилення заяв.

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