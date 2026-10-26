У Сінгапурі Kokoyo закриють після збитків у S$50 тисяч — Channel NewsAsia

У Сінгапурі заклад перанаканської кухні Kokoyo Nyonya Delights припинить роботу 2 листопада 2026 року. Остання точка бренду працює у фудкорті на четвертому поверсі торговельного центру Hougang Mall.

Збитки та падіння продажів

Як повідомляє Channel NewsAsia, 25-річний співвласник Ернест Анг оцінив накопичені від лютого збитки приблизно у S$50 тисяч. За його словами, продажі закладу скоротилися приблизно удвічі, а з вересня вести бізнес стало особливо складно.

Анг пояснив зменшення відвідуваності фудкорту реконструкцією торговельного центру та появою нових закладів харчування на інших поверхах. Щомісячна оренда приміщення становить S$11 тисяч, тому падіння продажів ускладнило досягнення беззбитковості.

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Kokoyo відкрився як окремий заклад у районі Серангун-Сентрал у 2024 році, згодом переїхав до Jelita Mall, а в лютому 2026 року — до Hougang Mall. У меню були, зокрема, blue pea nasi lemak, аям буах келуак і яловичий ренданг. Рецептам Ернеста Анга навчила його бабуся, на честь якої він створив бренд.

Новий формат у тому самому приміщенні

Ернест Анг та його 29-річний брат Ірвін, який також є співвласником, планують після закриття Kokoyo запустити в тому самому приміщенні The Porridge Stall. Новий заклад пропонуватиме кашу з морепродуктами в гуандунському стилі на бульйоні з курячих і свинячих кісток.

Брати вирішили змінити концепцію, оскільки вважають кашу більш масовою стравою, ніж перанаканська кухня. За словами Ернеста Анга, у торговельному центрі працюють чотири продавці насі-лемаку, зокрема Kokoyo, але немає окремої точки з кашами. Дату відкриття The Porridge Stall ще не визначили; чинний договір оренди діє до лютого 2027 року.

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