У Сінгапурі New Horse Noodles продовжить роботу без одного з братів — Channel NewsAsia

У Сінгапурі ятка New Horse Noodles у фуд-центрі Chinatown Complex Food Centre не закриватиметься, як планувалося раніше. Один із засновників закладу, 29-річний Скотт Лі, вирішив продовжити справу самостійно, тоді як його 31-річний брат Трой Лі залишає щоденну роботу в закладі та переходить у розробку програмного забезпечення, повідомляє Channel NewsAsia.

Брати, які продають власноруч приготовлені хака йонг тау фу та суху локшину в малайзійському стилі, раніше оголосили про намір закрити ятку 25 жовтня — лише через п’ять місяців після відкриття. Тоді Скотт Лі пояснював рішення тим, що спосіб життя власників закладу не відповідав їхнім очікуванням.

Відгуки клієнтів змінили рішення

Після повідомлень про можливе закриття до ятки почали приходити як постійні відвідувачі, так і нові клієнти. Вони переконували братів не припиняти роботу, пропонували поради щодо маркетингу й оптимізації процесів, а також допомогу в пошуку приміщення з вигіднішою орендою.

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Скотт Лі зазначив, що щоденні продажі після оголошення про закриття зросли максимум на 20 порцій, а частина нових гостей повернулася. Водночас, за його словами, рішення продовжити роботу не було наслідком лише цього зростання: він вважає, що потенціал New Horse Noodles ще не вичерпано.

Новий формат роботи

Заклад уже повернув початкові інвестиції у 20 тисяч сінгапурських доларів і є прибутковим, хоча Скотт Лі не розкрив розміру щомісячного прибутку через його коливання. Раніше брати працювали близько 70 годин на тиждень, однак ефективніші процеси дали змогу поліпшити ситуацію.

Скотт Лі найняв працівника, який фарширує складники для йонг тау фу, варить локшину та прибирає. Сам Лі й надалі готуватиме соуси й маринуватиме м’ясо. Ятка тепер працюватиме шість днів на тиждень — із суботи до четверга, з 09:00 до 14:00. Щоп’ятниці Скотт Лі займатиметься підготовкою та вдосконаленням рецептів.

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