У США доставка салату стала дорожчою за сам салат — Fortune

У США регіональна мережа супермаркетів повідомила, що через подорожчання дизельного пального транспортування качана салату з Каліфорнії обходиться дорожче за сам салат. Як повідомляє Fortune, ціни на дизель зросли на 30% у річному вимірі, а ритейлер не може перекласти всі транспортні витрати на покупців через їхню високу чутливість до цін.

Високі ціни на дизель

Середня ціна дизельного пального у США в середу сягнула 6,30 долара за галон — приблизно на 68% вище, ніж до початку війни з Іраном, за даними AAA. Видання зазначає, що обмеження в нафтопереробці підтримують високі ціни на бензин і дизель, хоча вартість сирої нафти дещо знизилася.

Дизель є важливим паливом для промисловості, сільського господарства та вантажних перевезень. У «Бежевій книзі» Федеральної резервної системи США компанії з різних регіонів повідомляли про поширення паливних надбавок у ланцюгах постачання, тиск на прибутковість і стримування споживчих витрат.

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Вплив на постачання

За даними Федерального резервного банку Сан-Франциско, один із виробників заявив, що майже кожен матеріал, придбаний останніми тижнями, супроводжувався надбавкою за перевезення. У Бостонському федеральному резервному банку попередили, що витрати на продукцію можуть зрости після переукладення чинних контрактів із перевізниками.

Перевізники також зазнають тиску. Федеральний резервний банк Ричмонда повідомив, що частина компаній не могла забезпечити прибутковість після стрибка цін на дизель, оскільки тарифи були зафіксовані контрактами. Для покриття витрат вони використовували накопичені резерви, відкладали технічне обслуговування або зупиняли закупівлі економніших вантажівок.

У вересні базова інфляція у США зросла до 2,6% проти 2,4% у серпні, а базові витрати споживачів поза автозаправками збільшилися лише на 0,2%. Головний економіст США в Oxford Economics Майкл Пірс зазначив, що сукупні додаткові витрати американців на бензин від початку року вже перевищили приріст податкових повернень порівняно з минулим роком.

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