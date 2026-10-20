У США імпортер подав позов проти 50-відсоткових мит на товари з Канади — CNBC

У США імпортер продуктів Gellert Global Group подав позов до Суду міжнародної торгівлі США, оскаржуючи 50-відсоткові мита на низку товарів із Канади. Компанія просить визнати ці мита незаконними, зупинити їхнє застосування та зобов’язати адміністрацію президента повернути вже сплачені збори з відсотками.

Позов імпортера сирів

Компанія, що базується у штаті Нью-Джерсі, заявляє, що під дію мит потрапляють імпортовані нею сири. Як повідомляє CNBC, у липні президент Дональд Трамп застосував розділ 338 Закону про тарифи 1930 року, запровадивши мита у відповідь на нібито торговельну дискримінацію з боку Оттави.

Підвищені мита поширилися, зокрема, на канадські хокейні ключки, вино, мед, перуки та інші товари. За даними видання, це був перший випадок використання положення закону, якому 96 років, для запровадження мит.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Аргументи сторони позову

У позовній заяві стверджується, що розділ 338 є нормою, пов’язаною з політикою тарифів у відповідь, яку наступне законодавство нібито фактично скасувало. Інтереси Gellert Global Group представляє Liberty Justice Center.

Ця юридична організація раніше успішно оскаржила у Верховному суді США так звані взаємні мита Трампа. У лютому суд скасував їх, а адміністрація США нині повертає імпортерам кошти. За оцінкою CNBC, федеральний уряд зібрав за цими митами близько 166 млрд доларів.

Liberty Justice Center також веде ще два позови, у яких стверджує, що Трамп неправомірно використовував закони для запровадження масштабних мит. Білий дім не надав негайного коментаря щодо нового позову.

Читай нас у