У США кількість заявок до бізнес-шкіл упала на 25% у 2026 році — Fortune

У США кількість заявок на магістерські програми з бізнесу у 2026 році скоротилася на 25% — це найбільше падіння майже за десятиліття. Такі дані оприлюднила Graduate Management Admission Council, повідомляє Fortune. Спад перервав два роки зростання кількості заявок.

Економічна невизначеність впливає на вибір абітурієнтів

Зміни в економіці, зокрема побоювання рецесії, скорочення персоналу та зміни на ринку праці, позначилися на кількості заявок у 90% опитаних бізнес-програм. Про значний або помірний вплив цього чинника заявили 73% респондентів — це найвищий показник серед проаналізованих причин.

На попит також впливають зміни у візовій політиці та геополітична напруженість. За оцінкою Fortune, економічна невизначеність змушує потенційних студентів ретельніше оцінювати витрати на здобуття ще одного диплома.

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Попит на MBA також зменшується

Дві третини денних програм MBA у світі повідомили про скорочення кількості заявок, а загалом їхня кількість зменшилася на 13% у річному вимірі. Водночас у найбільш вибіркових програмах, де приймають менш як 40% кандидатів, спад становив 9%. У програмах із рівнем прийняття кандидатів понад 85% кількість заявок впала на 21%.

У семи провідних бізнес-школах США, відомих як M7, близько 90% випускників 2025 року, які шукали роботу, отримали пропозиції працевлаштування. Медіанна базова зарплата тих, хто прийняв пропозицію, у кожній із цих шкіл становила щонайменше 175 тисяч доларів. Водночас вартість навчання на провідних MBA-програмах у деяких випадках перевищує 300 тисяч доларів.

За даними літнього опитування GMAC серед роботодавців, третина з них заявила, що замінює вакансії початкового рівня штучним інтелектом. Понад половина з приблизно 600 учасників опитування наймає працівників для компаній зі списків Fortune 100 або Fortune 500.

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