У США присяжні присудили Qualcomm 2 долари у спорі з Arm — Channel NewsAsia

Суд присяжних у штаті Делавер у США присудив Qualcomm 2 долари номінального відшкодування у спорі з Arm Holdings щодо архітектурної ліцензійної угоди. За словами речника Qualcomm, присяжні також встановили, що Arm порушила цю угоду та навмисно намагалася перешкодити бізнесу Qualcomm. Про рішення повідомляє Channel NewsAsia.

Номінальне відшкодування

Заява речника Qualcomm пролунала у вівторок, 13 жовтня. За його словами, присуджені 2 долари є номінальним відшкодуванням. Повідомлення про висновки присяжних щодо порушення угоди та дій Arm у джерелі подано з посиланням на речника Qualcomm.

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Arm Holdings не надала негайного коментаря у відповідь на запит Reuters. У матеріалі не наведено позиції компанії щодо рішення присяжних або заяви представника Qualcomm.

Реакція ринку

Після повідомлення про рішення акції Arm у другій половині торгової сесії знизилися більш ніж на 1%. Інших деталей рішення суду або умов ліцензійної угоди джерело не наводить.

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