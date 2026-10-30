У США продажі солодощів у магазинах крокової доступності впали на 5% — Fortune

У США продажі солодощів у магазинах крокової доступності у вересні скоротилися на 5%. Керівництво найбільшого американського виробника шоколаду Hershey повідомило, що спад тривав і в жовтні на тлі високих цін на пальне та інфляції, які тиснуть на бюджети домогосподарств, пише Fortune.

Фінансовий директор Hershey Дейв Хулейс заявив, що споживачі стали обережнішими через інфляцію, вартість бензину та відсоткові ставки. За його словами, покупці ретельніше обирають канали для покупок і частіше витрачають кошти у великих роздрібних мережах, онлайн-магазинах і складських клубах.

Продажі поза магазинами крокової доступності

Водночас поза магазинами крокової доступності категорія солодощів у третьому кварталі зросла на 3,7%. Хулейс охарактеризував слабші показники в цьому каналі як проблему каналу продажу та кількості візитів покупців, а не всієї категорії солодощів.

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Чистий обсяг продажів Hershey у третьому кварталі зріс на 3% — приблизно до 3,28 млрд доларів. Компанія пояснила це підвищенням цін приблизно на 11 відсоткових пунктів, тоді як обсяг продажів у натуральному вираженні скоротився приблизно на 10 пунктів. Hershey також звузила прогноз органічного зростання чистих продажів за весь рік до близько 3% — нижньої межі попереднього діапазону в 3–3,5%.

Останній тиждень перед Геловіном

За даними NielsenIQ, на які посилається Fortune, продажі цукерок до Геловіна за період до 17 жовтня знизилися на 6,7% проти такого самого періоду торік. Зростання збереглося лише для невеликих упаковок. За даними FinanceBuzz, середня ціна пакета зі 100 цукерками для Геловіна становить 16,96 долара — на 71% більше, ніж 9,91 долара у 2021 році.

Попри це Національна федерація роздрібної торгівлі прогнозує рекордні 13,5 млрд доларів витрат американців на Геловін, з яких 4,1 млрд доларів припаде на солодощі. Генеральний директор Hershey Кірк Таннер заявив, що близько 35% сезонних продажів припадає на останній тиждень перед святом. Компанія поставила до магазинів більше геловінської продукції, ніж торік, і розраховує на активність покупців у фінальні дні сезону.

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